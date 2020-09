¿Advertencia a Ricardo Ferretti? Alejandro Rodríguez afirmó que "no ser campeón es un fracaso"

La monstruosa inversión en todas las áreas de Tigres tuvo una repercusión inmediata: en la década (que finalizará este año) es el equipo con más títulos. Los logros han sido frecuentes y la épica ha estado en cada uno de ellos.

Alejandro Rodríguez sabe que a pesar del cambio en el formato del torneo, los pocos ingresos económicos y la imposibilidad de contar siempre con toda la plantilla por los recurrentes casos de COVID-19, Los Felinos deben salir campeones.

"Si entras a un torneo y no es para ganarlo, ¿para qué entras? Uno nada más la va a ganar y el calificativo que utilizan para los demás es ‘fracaso’. Si no logramos el campeonato, es que no logramos el objetivo que se busca, es una realidad", comentó el presidente.

Además, el Inge reveló que hubo algunas reuniones con el estratega Ricardo Ferretti por la irregularidad que arrastran Los Universitarios: "Con Ricardo hay una comunicación constante. Hablamos de lo positivo para que este equipo tenga los fundamentos necesarios y suficientes para seguir siendo protagonistas".

El Inge Rodríguez no busca excusas a la hora de ganar (Getty).

El próximo encuentro de Los Felinos será este sábado a las 21:00 en el Estadio Universitario, por la jornada 13 de la Liga MX.

POS EQUIPO PJ PTS 1 LEÓN LEÓN 12 27 2 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 12 26 3 AMÉRICA AMÉRICA 12 24 4 PUMAS UNAM PUMAS 12 23 5 TIGRES UANL TIGRES 12 20 6 PACHUCA PACHUCA 12 19 7 GUADALAJARA GUADALAJARA 12 18 8 MONTERREY MONTERREY 12 17 9 PUEBLA PUEBLA 12 14 10 TOLUCA TOLUCA 12 14 11 JUÁREZ JUÁREZ 11 13 12 ATLAS ATLAS 12 13 13 QUERÉTARO QUERÉTARO 12 12 14 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 11 12 15 MAZATLÁN MAZATLÁN 12 10 16 TIJUANA TIJUANA 10 10 17 NECAXA NECAXA 12 9 18 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 12 8

