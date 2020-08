Aké Loba podría volver a ver minutos de juegos cuando Rayados de Monterrey reciba a Juárez

En el último mercado de invierno uno de los traspasos tops fue logrado por Rayados de Monterrey cuando consiguió la ficha de Aké Loba. Sin embargo, el marfileño no se pudo afianzar en el once de Antonio Mohamed y hace mucho que no suma minutos de juegos, pero frente a Juárez podría volver a ver a acción.

El pasado sábado la Pandilla volvió a la senda de la victoria luego de superar ampliamente América por 3-1 en el estadio Azteca. Sin embargo, Vincent Janssen, que anotó el 2-0, no podrá jugar en la próxima jornada ya que se fue expulsado por doble amarilla.

Debido a esto, Antonio Mohamed tendría previsto que Rogelio Funes Mori sea acompañado por Maximiliano Meza, en lugar del holandés, y Dorlan Pabón, mientras que Aké Loba podría ser la primera alternativa en el ataque cuando reciba Juárez por el Guard1anes 2020, según lo informado por Once Diarios. Además, la presencia del africano se daría ya que Avilés Hurtado no tiene el ritmo necesario para volver a jugar tras recuperarse de su lesión.

El marfileño podría jugar contra Juárez. (Jam Media)

El exjugador de Querétaro desde que llegó a la Pandilla de Nuevo León solo ha disputado 8 encuentros de los 22 posibles lo que le da 343 minutos de juego. Además, el marfileño tan solo marcó un gol con Rayados, mientras que con los Gallos Blancos anotó 11 goles en 41 encuentros.

Cabe recordar que Rayados de Monterrey se encuentra 7° en el Guard1anes 2020 con 9 puntos tras haber ganado 2 encuentros y empatado en 3.



