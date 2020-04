Al Ruso Brailovsky lo hicieron elegir entre América y Barcelona y no dudó

Siguiendo todas las medidas sanitarias impuestas por las autoridades, no solo los jugadores están resguardados en sus hogares. Los reporteros de Fox Sports también.

Por eso, este domingo se llevó una nueva edición de La Última Palabra, de la cual participaron André Marín, Gustavo Mendoza, Daniel Brailovsky y Christian Giménez desde sus respectivos hogares.

Sin tanta información como para llevar a cabo un programa normal, la hora entera se dedicó a otras cuestiones de opinión pero también hubo lugar para una pregunta filosa hacia el Ruso.

"¿Te dio pereza ir al Barcelona?", le consultó el conductor del programa al exfutbolista, pero el argentino salió con una brillante respuesta para generar más afecto por parte de los americanistas.

"No, no era mi momento, no me interesaba, estaba cómodo en Argentina. No me arrepiento, gracias a Dios después de eso lo mejor que me pasó fue venir al América. Si tengo que elegir entre uno y otro, por supuesto me quedo con América", aseguró el exazulcrema.

Al decir eso, y al no creerle, inmediatamente los productores del programa decidieron cortar la transmisión.

