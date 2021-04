Por primera vez en toda su dilatada carrera, el delantero mexicano Javier Chicharito Hernández anotó cinco goles en sus primeros dos partidos de temporada, gracias a su hat trick en la victoria de Los Angeles Galaxy por 3-2 ante New York Red Bulls, que lo tiene como líder de la Conferencia Oeste en Major League Soccer (MLS).

Es que el nacido en Guadalajara viene dulce, tras su doblete en la primera semana ante Inter Miami, una semana después se destapó con su primer triplete desde el 2016, cuando jugaba en Bayer Leverkusen de Alemania, y actualmente es el máximo anotador de la liga estadounidese con cinco tantos.

Sin embargo, tras la victoria, Chicharito puso paños fríos al entusiasmo de los fanáticos por su rendimiento en la MLS y advirtió que "quiero crecer y soy muy apasionado por eso. Voy a crecer si me exijo hasta el límite. Esto me va ayudar en todos los sentidos y lo estoy disfrutando, no sólo quiero gozar, sólo quiero ser mejor".

La palabra de Chicharito tras su primer triplete en MLS



"Estoy en un lugar completamente diferente. Estoy en un espacio de responsabilidad y trabajo duro. No tengo excusas ni a nadie que culpar, mas que a mí mismo si las cosas no salen como deben. Estoy creciendo mucho, me estoy exigiendo al máximo, no quiero estar en ninguna zona de confort ni relajarme", agregó el azteca.

Javier Hernández en acción (Getty)

En ese sentido, Chicharito aclara que su actual presente no se puede comparar con el 2020, ya que LA Galaxy también estaba en un mal momento, y que ahora está enfocado en "volver a marcar es estar en ese estado de flow sin mucha obsesión, estar conectado con las sensaciones, con la tranquilidad y darlo todo, como me enseñaron mi abuelo y mi papá".

Finalmente, respecto del triunfo ante NY Red Bulls, Hernández comentó que "esto sólo es un recordatorio de lo duro que hemos trabajado, qué tan grande es este grupo para adaptarse y tener mejor química; estos dos últimos juegos han sido muy pasionales y nosotros muy ambiciosos y resilientes".

