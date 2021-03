¿Quién lo entiende? Ahora Miguel Herrera afirma que "se llevaría a Giovani Dos Santos a Europa"

Miguel Herrera alcanzó la gloria en los años en los que estuvo en América. A pesar de ser uno de los estrategas más trascendentes de su rica historia, su partida se dio en medio de murmullos y por la puerta de atrás.

Desde que dejó el cuadro de Coapa, el entrenador reveló detalles incómodos sobre algunos protagonistas del club y criticó fuertemente a ciertos futbolistas. Ayer, el apuntado fue Giovani Dos Santos por sus constantes lesiones.

Sin embargo, y después de observar todas las reacciones que había generado, optó por defenderlo y calmar las aguas: "Sin ninguna duda me lo llevaría a Europa si pudiese. Sé que es buen jugador, conmigo siempre funcionó y trabajó muy bien. De lo extrafutbolístico, que todo el mundo hablaba, fue perfecto conmigo. Desafortunadamente, vino esa lesión ante Chivas que fue un golpe muy fuerte porque lo paró tres meses. Luego le costó el regreso".

LE TIRÓ CON TODO ����



VIDEO ⏯ Fiel a su estilo, José Ramón Fernández se le fue encima a un jugador del Américahttps://t.co/iTLYgUfn39 — Águilas Monumental (@AguilasMonu) March 3, 2021

"Nunca he tenido una diferencia con Gio. No dejaré de estar pendiente de decir lo que pienso. A mí me encanta y llena mi ojo futbolístico", agregó Herrera en diálogo con Línea de 4, de TUDN.

Cabe destacar que el creativo respondió ayer las injurias contra su persona y desmintió la acusación de que había salido de cambio en el partido frente a Holanda porque le quemaban los pies.

Lee También