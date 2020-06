De México a Venezuela: Cachis Rivera contó cómo eligió continuar en un exótico destino

Siendo uno de los clubes más importantes de todo México, América tiene una cantera y unas fuerzas básicas inagotables de talento. Tan así que, una vez que llega ese momento de determinar quiénes están aptos para continuar con el plantel profesional y quienes deben buscar otro destino se torna un asunto complicado.

Francisco Rivera tuvo chances en la primera división de las Águilas pero fueron escasas. Por eso es que optó porque ser transferido a otros equipos del país como Mineros, Alebrijes, Veracruz, donde sí puedo sumar los minutos necesarios, especialmente en Zacatepec, y también logró ganarse un pase internacional.

Francisco Cachis Rivera en la Conchampions con América (Foto: JAM MEDIA)

Aunque para muchos suene raro, Cachis tuvo una experiencia en Venezuela. Fue precisamente Monagas el que lo arropó y el que le dio la chance de convertir 4 goles en torneos y copas locales. ¿Pero cómo llegó a la decisión de tomar sus pertenencias e irse a un destino tan exótico para los aztecas?

En diálogo con América Monumental, el elemento de 25 años dio detalles sobre aquel entonces: "No fue una decisión nada sencila porque tú entiendes los problemas económicos que tiene el país, te dicen bastantes cosas. A lo mejor ya estaba cómodo porque tenía un año más de contrato en Mineros pero dije 'tengo que transcender, mostrar mi futbol en otro lado' porque no había oportunidades en primera".

"Tomé la decisión de irme a Venezuela. Estaba la posibilidad que fue por medio de un profe de Zacatepec que me había visto y me invitó. Al principio le dije que no pero después me comentó la chance de ir a la Sudamericana o la Libertadores y me interesó, era vivir cosas diferentes", aseguró Rivera en Instragram Live con el medio de comunicación partidario de los azulcremas.

