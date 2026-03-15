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Bombazo: Rodrigo Contreras recibió otras ofertas de la Liga BetPlay

El delantero argentino Rodrigo Contreras brilla en Millonarios pero entró en planes de otros dos clubes de Colombia.

Por Gustavo Dávila

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Bombazo: Rodrigo Contreras recibió otras ofertas de la Liga BetPlay
Bombazo: Rodrigo Contreras recibió otras ofertas de la Liga BetPlay

Rodrigo Contreras es una de las figuras que llegó a Millonarios, el delantero argentino está cerca del gol por partido pero su carrera estuvo cerca de girar lejos de Bogotá. Dos equipos de la Liga BetPlay buscaron el fichaje del argentino para este 2026.

En charlas con Sports Center, Rodrigo Contreras contó que tuvo las ofertas del América de Cali y del DIM para el año pasado. El fichaje no se dio y en este 2026 llegó a Millonarios.

“Mi llegada es exclusivamente, de Ariel. La verdad que es una gran persona. A mí me conocía de las inferiores de San Lorenzo, imagínate el conocimiento que tiene el fútbol, que sabe mucho, cuando él me llamó, la verdad que me mostró el proyecto que él llegaba al club, y no lo dudé”, amplió sobre el director deportivo de Millonarios.

Contreras contó también que cuando U. de Chile no le extendió el préstamo, fue el propio jugador que llamó a Millonarios para que se de su fichaje. Este año lleva 6 goles en 10 partidos.

Desde ya Millonarios trabaja en la continuidad de Contreras. El jugador acaba contrato en diciembre y la opción de compra está valorada en 1.5 millones de dólares.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, arlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Rodrigo Contreras llegó desde la U. de Chile.

En resumen

  • Rodrigo Contreras registra actualmente un desempeño de 6 goles anotados en 10 partidos jugados.
  • El fichaje del argentino costaría 1.5 millones de dólares por su opción de compra.
  • América de Cali y DIM presentaron ofertas por el atacante durante el año pasado.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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