Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Los sacrificados de Tiago Nunes tras otro mal partido de Liga de Quito

Liga de Quito sigue sin ganar y otra vez Tiago Nunes realizaría cambios en el once y en el protagonismo de varios jugadores.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Los sacrificados de Tiago Nunes tras otro mal partido de Liga de Quito
Los sacrificados de Tiago Nunes tras otro mal partido de Liga de Quito

Liga de Quito enlazó su tercer partido sin ganar en LigaPro, ahora los ‘albos’ se alistan para la quinta fecha del torneo pero habría cambios. Tiago Nunes otra vez escuchará críticas de los hinchas y hará modificaciones.

Ya sentó a Gianfranco Allala y el uruguayo seguiría siendo suplente por detrás de Richard Mina. En el mediocampo, ahora sería Gabriel Villamil el que perderá el puesto para darle el lugar a Kevin Minda.

En la ofensiva, Tiago Nunes volvió a insistir con Deyverson pese a que Michael Estrada se encontraba en mejor racha. El ecuatoriano podría otra vez ser titular en el once.

La crítica más repetida es que Nunes insiste con la línea de tres centrales, quitando un puesto ofensivo. Liga volvería al 4-5-1 para la siguiente jornada, esto con el debut en Copa Libertadores más cerca.

Otro señalado, escudado un poco por su poco tiempo en el equipo, es Jesús Pretell. El volante peruano fue pedido por Tiago Nunes para ser titular en el mediocampo.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

Publicidad
Tiago Nunes volvió a perder puntos y en Liga de Quito suenan tres nuevos técnicos

ver también

Tiago Nunes volvió a perder puntos y en Liga de Quito suenan tres nuevos técnicos

Gabriel Villamil – Liga de Quito. Foto: LDU.

En resumen

  • Tiago Nunes realizará modificaciones tácticas tras sumar tres partidos consecutivos sin ganar en LigaPro.
  • Richard Mina y Kevin Minda entrarían al once titular reemplazando a Allala y Villamil.
  • El equipo cambiaría a un esquema 4-5-1 priorizando a Michael Estrada en la delantera.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Tiago Nunes volvió a perder puntos y en Liga de Quito suenan tres nuevos técnicos
Fútbol de Ecuador

Tiago Nunes volvió a perder puntos y en Liga de Quito suenan tres nuevos técnicos

OFICIAL: Estos son los bombos de la Copa Libertadores 2026 para Liga, Independiente y Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

OFICIAL: Estos son los bombos de la Copa Libertadores 2026 para Liga, Independiente y Barcelona SC

Los posibles rivales de Liga de Quito en la Copa Libertadores 2026
Fútbol de Ecuador

Los posibles rivales de Liga de Quito en la Copa Libertadores 2026

Tuvo que borrarlo: El polémico mensaje de Claudio Bieler tras la clasificación de Barcelona
Fútbol de Ecuador

Tuvo que borrarlo: El polémico mensaje de Claudio Bieler tras la clasificación de Barcelona

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo