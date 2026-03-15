Los sacrificados de Tiago Nunes tras otro mal partido de Liga de Quito

Liga de Quito enlazó su tercer partido sin ganar en LigaPro, ahora los ‘albos’ se alistan para la quinta fecha del torneo pero habría cambios. Tiago Nunes otra vez escuchará críticas de los hinchas y hará modificaciones.

Ya sentó a Gianfranco Allala y el uruguayo seguiría siendo suplente por detrás de Richard Mina. En el mediocampo, ahora sería Gabriel Villamil el que perderá el puesto para darle el lugar a Kevin Minda.

En la ofensiva, Tiago Nunes volvió a insistir con Deyverson pese a que Michael Estrada se encontraba en mejor racha. El ecuatoriano podría otra vez ser titular en el once.

La crítica más repetida es que Nunes insiste con la línea de tres centrales, quitando un puesto ofensivo. Liga volvería al 4-5-1 para la siguiente jornada, esto con el debut en Copa Libertadores más cerca.

Otro señalado, escudado un poco por su poco tiempo en el equipo, es Jesús Pretell. El volante peruano fue pedido por Tiago Nunes para ser titular en el mediocampo.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

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Gabriel Villamil – Liga de Quito. Foto: LDU.

En resumen