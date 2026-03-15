Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras la fecha 4

La fecha 4 de la LigaPro se jugó este fin de semana en su totalidad, en unos partidos marcados por la victoria de Emelec, el tropiezo de Independiente del Valle y más encuentros que generaron cambios en la tabla de posiciones del torneo ecuatoriano.
Emelec ganó a Orense y por fin sumó 3 puntos, sin embargo se queda al fondo de la tabla con 1 punto. Independiente del Valle tuvo su primer tropiezo tras empatar contra Aucas.
Liga de Quito aumentó su racha negativa y apenas pudo empatar contra U. Católica en el Rodrigo Paz Delgado. Libertad de Loja con algo de sorpresa perdió contra Técnico Universitario
Aucas, Mushuc Runa, Orense, Leones del Norte y Guayaquil City son los equipos que aún no conocen la victoria en esta temporada de torneo local. Barcelona no aprovechó el tropiezo de IDV y se queda en la 5ta casilla empatado con Delfín.
Emelec y U. Católica siguen con un partido pendiente luego de la polémica reprogramación de la primera jornada. La fecha 5 se jugará también en su totalidad el próximo fin de semana.
Fixture de la fecha 5 de la LigaPro
La fecha 5 se jugará de la siguiente forma:
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- U. Católica vs. Deportivo Cuenca
- Leones del Norte vs. Liga de Quito
- Macará vs. Delfín
- Manta vs. Guayaquil City
- Libertad vs. Barcelona
- Aucas vs. Técnico Universitario
- Orense vs. Mushuc Runa
- Emelec vs. Independiente del Valle
En resumen
- Emelec sumó sus primeros 3 puntos tras vencer a Orense, alcanzando la última posición.
- Independiente del Valle registró su primer empate de la temporada al igualar contra Aucas.
- Liga de Quito empató con U. Católica, extendiendo su racha negativa en el Rodrigo Paz.