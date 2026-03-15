Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras la fecha 4

La fecha 4 de la LigaPro se jugó este fin de semana en su totalidad, en unos partidos marcados por la victoria de Emelec, el tropiezo de Independiente del Valle y más encuentros que generaron cambios en la tabla de posiciones del torneo ecuatoriano.

Emelec ganó a Orense y por fin sumó 3 puntos, sin embargo se queda al fondo de la tabla con 1 punto. Independiente del Valle tuvo su primer tropiezo tras empatar contra Aucas.

Liga de Quito aumentó su racha negativa y apenas pudo empatar contra U. Católica en el Rodrigo Paz Delgado. Libertad de Loja con algo de sorpresa perdió contra Técnico Universitario

Aucas, Mushuc Runa, Orense, Leones del Norte y Guayaquil City son los equipos que aún no conocen la victoria en esta temporada de torneo local. Barcelona no aprovechó el tropiezo de IDV y se queda en la 5ta casilla empatado con Delfín.

Emelec y U. Católica siguen con un partido pendiente luego de la polémica reprogramación de la primera jornada. La fecha 5 se jugará también en su totalidad el próximo fin de semana.

Tabla LigaPro,

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Fixture de la fecha 5 de la LigaPro

La fecha 5 se jugará de la siguiente forma:

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U. Católica vs. Deportivo Cuenca

Leones del Norte vs. Liga de Quito

Macará vs. Delfín

Manta vs. Guayaquil City

Libertad vs. Barcelona

Aucas vs. Técnico Universitario

Orense vs. Mushuc Runa

Emelec vs. Independiente del Valle

En resumen