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Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras la fecha 4

La fecha 4 se jugó en su totalidad este fin de semana y hay cambios en tabla de posiciones tras la victoria de Emelec y empate de Barcelona.

Por Gustavo Dávila

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Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras la fecha 4 Foto: Emelec
Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras la fecha 4 Foto: Emelec

La fecha 4 de la LigaPro se jugó este fin de semana en su totalidad, en unos partidos marcados por la victoria de Emelec, el tropiezo de Independiente del Valle y más encuentros que generaron cambios en la tabla de posiciones del torneo ecuatoriano.

Emelec ganó a Orense y por fin sumó 3 puntos, sin embargo se queda al fondo de la tabla con 1 punto. Independiente del Valle tuvo su primer tropiezo tras empatar contra Aucas.

Liga de Quito aumentó su racha negativa y apenas pudo empatar contra U. Católica en el Rodrigo Paz Delgado. Libertad de Loja con algo de sorpresa perdió contra Técnico Universitario

Aucas, Mushuc Runa, Orense, Leones del Norte y Guayaquil City son los equipos que aún no conocen la victoria en esta temporada de torneo local. Barcelona no aprovechó el tropiezo de IDV y se queda en la 5ta casilla empatado con Delfín.

Emelec y U. Católica siguen con un partido pendiente luego de la polémica reprogramación de la primera jornada. La fecha 5 se jugará también en su totalidad el próximo fin de semana.

Tabla LigaPro,
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Fixture de la fecha 5 de la LigaPro

La fecha 5 se jugará de la siguiente forma:

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  • U. Católica vs. Deportivo Cuenca
  • Leones del Norte vs. Liga de Quito
  • Macará vs. Delfín
  • Manta vs. Guayaquil City
  • Libertad vs. Barcelona
  • Aucas vs. Técnico Universitario
  • Orense vs. Mushuc Runa
  • Emelec vs. Independiente del Valle

En resumen

  • Emelec sumó sus primeros 3 puntos tras vencer a Orense, alcanzando la última posición.
  • Independiente del Valle registró su primer empate de la temporada al igualar contra Aucas.
  • Liga de Quito empató con U. Católica, extendiendo su racha negativa en el Rodrigo Paz.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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