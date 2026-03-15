VIDEO | Asistencia de crack de Kendry Páez en River Plate

La llegada de ‘Chacho’ Coudet parece significar titularidad para Kendry Páez en River Plate y ahora el ecuatoriano aprovechó. Otra vez arrancó desde el inicio en cancha y ayudó con una asistencia precisa.

Corría el minuto 41′ cuando Kendry Páez recibió un balón pegado a la raya, el ecuatoriano eludió a su marca y sacó un centro preciso al corazón del área de Sarmiento. Tras una floja reacción de Javier Burrai, el delantero Seba Driuissi empujó el balón y puso el 1-0.

Esta fue la segunda titularidad de Kendry bajo el DT argentino en el mismo número de partidos. Está a un partido de igualar los mismos juegos disputados bajo el mando de Marcelo Gallardo en cerca de mes y medio.

En redes sociales Kendry Páez tuvo reacciones mixtas por parte de los hinchas, mientras unos destacaban su precisión y fluidez para jugar, otros cuestionaron como se lo veía físicamente superado con facilidad.

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Kendry Páez suma así cinco partidos con River Plate y va agarrando continuidad para los amistosos de marzo así como para la convocatoria al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador.

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La cláusula de Kendry Páez en el contrato con River Plate

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Si Kendry Páez no cumple al menos 50% de los minutos de juego en River Plate, el Chelsea tiene una opción de repesca para regresarlo a Europa. Esto reafirma que la prioridad del gigante de la Premier League es que el ecuatoriano tenga minutos.

En resumen