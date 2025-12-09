Tras la vuelta olímpica, Messi conoció el difícil rival que se cruzaría Inter Miami en la Concachampions

Inter Miami de Lionel Andrés Messi ya piensa en el año 2026. Lo hace como campeón de la MLS e igualmente con objetivos claros de cara a una temporada donde la Copa Mundial de selecciones de la FIFA afectará en todos los sentidos al proyecto de David Beckham. Tras dar la vuelta olímpica después del encuentro frente a Vancouver, las Garzas ya conocieron el rival que podrían cruzarse en Concachampions.

Hablamos del torneo internacional más importante que puede encontrarse desde Panamá hasta Canadá. Inter Miami quedó del lado derecho del cuadro y espera por su primer rival en los octavos de final del certamen. La noticia pasa por entender como América de México se encuentra de su lado y que en caso de vencer durante la primera fase de eliminación directa del torneo, tendrá que medirse con Lionel Andrés Messi y compañía por un lugar en los cuartos de final.

Gracias a esto, el argentino podría tener su primer partido en un feudo mítico como lo es el Azteca. Hablamos de un choque donde se podrían medir dos de las principales economías del norte del fútbol de América. A lo largo de las últimas horas Messi, y después de consagrarse como campeón de la MLS, dejó diferentes elogios alrededor del fútbol mexicano. También lo hizo sobre los rivales que ha venido teniendo en la Concachampions al otro lado de la frontera.

“Ya sabía de México y su pasión, pero me sorprendió un poco más de Estados Unidos y Canadá, la afición que hay por el fútbol. Creo que en el último año también a mi parecer porque yo no conocía tanto, creo que hubo un crecimiento importante en la parte de los fanáticos al juego y que les gusta disfrutar del show, que lo viven, son muy apasionados”, comentaba La Pulga sobre sus oponentes al otro lado de la frontera.

Del 3 al 26 de febrero América tendrá sus primeros desafíos. Messi por su parte y con Inter Miami, no lo hará hasta los días 10 y 19 de marzo. Tras quedarse con la edición actual de la MLS, hablamos ya del único título que le queda por levantar al argentino en su aventura por los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que esta edición del certamen finalizará el día 30 de mayo del año 2026 para no coincidir con la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. La Pulga también quedó del mismo lado de potencias como Tigres o Seattle Sounders. Elogia a la Liga MX en estas horas: “Desde siempre tienen una gran liga, tiene grandes equipos en su liga, a nivel de jugadores, económicamente y que se disfruta mucho“.

Messi espera por el futuro de Luis Suárez

Lucho tiene contrato hasta diciembre y de momento no hay grandes novedades en relación con su futuro. Se habla de un fútbol uruguayo interesado en sus servicios, así como de un Inter Miami que quiere respetar cualquier deseo del goleador de cara a los últimos compases de su carrera. Jorge Más, directivo de Las Garzas, afirma que Suárez tendrá voz en lo que ocurra con su vínculo contractual en el campeón de la MLS.

“Es una leyenda del fútbol. Va a tener que tomar una decisión cuando acabe la temporada. Se merece tomar la decisión de salir por la puerta grande, celebrado como debe ser. En términos de club, si Luis decide seguir un año, por nosotros estaría bien, a mí me encantaría verle aquí. Obviamente las conversaciones después girarían en torno al ‘cómo’ (tema económico). La decisión tendrá que tomarla él”, comentaba Jorge Mas a lo largo de las últimas horas sobre el Pistolero.

