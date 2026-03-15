EN VIVO Y GRATIS Emelec vs. Orense por la fecha 4 de la LigaPro

Emelec recibe a Orense por la cuarta fecha del torneo, los azules de Vicente Sánchez aún no ganan en el torneo local. Ángel Mena regresa al Capwell con los machaleños.

Emelec llega tras un empate ante Delfín, una derrota ante Barcelona y el partido aplazado contra U. Católica, están al fondo de la tabla con -2.

Comunicador graduado en Periodismo en Ecuador. Más de diez años de experiencia en medios web, radios, redes sociales. Escribo de fútbol en Bolavip Deportes, editor de BV Ecuador, cubriendo información de Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle, Barcelona SC, la Selección de Ecuador y más del fútbol sudamericano.