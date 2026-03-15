Emelec recibe a Orense por la cuarta fecha del torneo, los azules de Vicente Sánchez aún no ganan en el torneo local. Ángel Mena regresa al Capwell con los machaleños.
Emelec
EN VIVO Y GRATIS Emelec vs. Orense por la fecha 4 de la LigaPro
Emelec recibe a Orense buscando su primera victoria en LigaPro en un partido marcado por el regreso de Ángel Mena al Capwell.
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¿Cómo llega Emelec?
Emelec llega tras un empate ante Delfín, una derrota ante Barcelona y el partido aplazado contra U. Católica, están al fondo de la tabla con -2.
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Emelec recibe a Orense por la fecha 4 de LigaPro.
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