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Liga de Quito

Tiago Nunes volvió a perder puntos y en Liga de Quito suenan tres nuevos técnicos

Liga de Quito volvió a dejar puntos de local y los hinchas piden tres entrenadores para reemplazar a Tiago Nunes.

Por Gustavo Dávila

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Liga de Quito volvió a dejar puntos de local y los hinchas piden tres entrenadores para reemplazar a Tiago Nunes.
Liga de Quito volvió a dejar puntos de local y los hinchas piden tres entrenadores para reemplazar a Tiago Nunes.

Liga de Quito sigue sin levantar en este arranque de temporada, ahora los ‘albos’ empataron de local y encadenan tres partidos sin ganar. Tiago Nunes volvió a ser el señalado y tres entrenadores se alistan para reemplazarlo.

Los hinchas quieren al DT brasileño fuera y piden por Ariel Holan, Hernán Crespo y Julio Vaccari. Los tres argentinos se encuentran como agentes libres, aunque en el tema económico Crespo saldría de las posibilidades de Liga.

Es la segunda semana conseguida que piden un cambio de entrenador, ya con la derrota ante Libertad empezaron a sonar los mismos DTs y Miguel Ángel Ramírez, ex DT de Independiente del Valle.

Liga de Quito registra seis derrotas, dos empates y dos victorias en sus últimos 10 partidos oficiales con Tiago Nunes. Este año el equipo se reforzó con importantes jugadores.

La crítica principal de prensa e hinchas es la defensa, con Ricardo Adé, Gianfranco Allala y Luis Segovia señalados por su falta de reacción en los goles recibidos. Richard Mina es también pedido en redes que sea el titular ante las falencias defensivas.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

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Hernán Crespo, recién salió del Sao Paulo.

En resumen

  • Tiago Nunes registra seis derrotas, dos empates y dos victorias en diez partidos oficiales.
  • Ariel Holan, Hernán Crespo y Julio Vaccari son los candidatos argentinos para el relevo.
  • Ricardo Adé, Gianfranco Allala y Luis Segovia son señalados por las falencias defensivas actuales.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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