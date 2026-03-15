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Luis Díaz

Bayern Múnich toma contundente decisión con Luis Díaz tras su expulsión ¿se viene la sanción interna?

Luis Díaz salió expulsado en el último partido del Bayern Múnich y el gigante de Alemania tomó una firme decisión.

Por Gustavo Dávila

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La contundente decisión del Bayern Múnich tras expulsión de Luis Díaz
La contundente decisión del Bayern Múnich tras expulsión de Luis Díaz

Luis Díaz tuvo un partido irregular en el empate entre el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen. El colombiano vio la tarjeta roja y ya se conocen las primeras acciones del gigante de Alemania.

Lejos de sancionar públicamente a su jugador, el cuadro campeón de la Bundesliga dio a conocer que apelará la expulsión de Luis Díaz. El argumento que usarán va de la mano con la confesión del árbitro Christian Dingert de que la segunda amarilla fue exagerada.

Luis Díaz se perderá los siguientes dos partidos del líder de la Bundesliga salvo que el ente regulador le levante la expulsión. El colombiano también anotó el gol de la igualdad en dicho partido.

A diferencia de Nico Jackson, cuya tarjeta roja fue clarísima y despertó críticas a la interna y también de los hinchas, la de Luis Díaz entienden que fue evitable e injustificada.

Kompany, entrenador del Bayern también opinó. “La roja no debería haber sido roja, no le puedo decir nada a Lucho. Hay contacto, se puede discutir si es penal pero no deberían haberlo expulsado. No le puedo decir nada a Lucho. Él estará bien”, agregó el entrenador.

Los números de Luis Díaz con Bayern Múnich

En lo que va de temporada, Luis Díaz ha jugado 37 partidos con Bayern Múnich y lleva 20 goles y 17 asistencias. El colombiano también ha sumado 2 tarjetas rojas, en poco más de 2.900 minutos. Es uno de los mejores jugadores del Bayern en toda la temporada.

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Luis Díaz fue amonestado por ‘simular’. Foto: Getty.

En resumen

  • Luis Díaz anotó el gol del empate y recibió una tarjeta roja ante Bayer Leverkusen.
  • Bayern Múnich apelará la expulsión basándose en la confesión de error del árbitro Christian Dingert.
  • El entrenador Kompany defendió públicamente al jugador asegurando que la sanción fue injustificada y exagerada.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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