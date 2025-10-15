El clima en torno a la Selección de México está muy caldeado. Es que el combinado que comanda Javier Aguirre está a tan solo 8 meses de presentarse en la Copa del Mundo en la que será uno de los anfitriones y ni cerca está de alcanzar el nivel que les permita soñar con aprovechar la localía y desempeñar un papel con el que puedan superar la barrera de los Octavos de Final (algo que no obtienen desde, justamente, México 1986).

Tras derrotar a Estados Unidos en la Final de la Copa Oro de la Concacaf, los aztecas empataron 0 a 0 con Japón y 2 a 2 con Corea del Sur en septiembre y llegaba al segundo partido por la fecha FIFA de octubre con Ecuador luego de ser humillado 4 a 0 por Colombia el pasado domingo en el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington.

Bajo esa tensión se presentó la Selección de México este martes 14 por la noche frente a los dirigidos por Sebastián Beccacece, ambiente que no tardó en trasladarse a los diferentes sectores del Estadio Akron de Guadalajara, en donde se llevó a cabo el encuentro que terminó 1 a 1 con goles de Germán Berterame y Jordy Alcívar.

Los medios de comunicación y diferentes aficionados con sus propios teléfonos celulares pudieron captar varios conatos de bronca que tuvieron lugar en el recinto de las Chivas y que terminaron en golpes de puño, con efectivos de seguridad y la policía local interviniendo para disipar el altercado que se vio mayormente una vez terminado el partido.

De momento, ya pasadas 12 horas del cruce entre la Selección de México y su similar de Ecuador -partido que se dio bajo el marco de un amistoso de preparación para la Copa del Mundo del año que viene-, no hay reportes oficiales que confirmen heridos de gravedad.

La Selección de México se volverá a enfrentar a dos combinados de Conmebol en noviembre

Tras chocar con Colombia y Ecuador, en México seguirá con su preparación en noviembre contra otros dos elencos nacionales de Sudamérica. El sábado 15 se enfrentará a Uruguay en el Estadio del Santos Laguna en Torreón, en tanto que el martes 18 será el turno de Paraguay en el Alamodome de la ciudad de Texas en los Estados Unidos.

Cabe mencionar que en junio, de primero al nueve, a días del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca, el Tri volverá a medirse a un elenco de Conmebol, en este caso a la Selección Argentina.

