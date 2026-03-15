Aseguran que titular de Liga de Quito peleó con Tiago Nunes

Liga de Quito no atraviesa una buena racha en lo deportivo, con tres partidos sin ganar los hinchas exigen cambios. Ahora, en redes circula un rumor de una supuesta pelea entre Tiago Nunes con uno de sus jugadores.

Algunos medios capitalinos hicieron eco de un rumor de una supuesta pelea entre Michael Estrada con Tiago Nunes, dando como motivo esto para su exclusión del último partido. En rueda de prensa el DT brasileño se refirió al tema del delantero.

Tiago Nunes descartó algún problema y explicó que Michael Estrada fue baja por molestias físicas y se lo espera para la siguiente covocatoria.. Liga jugará contra Leones del Norte.

El delantero arrancó como titular tras una pretemporada con goles sumado a sus buenos aportes ofensivos en el arranque del torneo, sin embargo ahora perdió espacio por detrás de Deyverson.

De hecho, otros medios apuntan que Liga de Quito cambiará hasta su esquema táctico y saldrá con un 4-4-2, con Estrada y el brasileño como estelares para reencontrarse con la victoria, y así se desmiente algún problema interno entre el jugador y su DT.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

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ver también Los sacrificados de Tiago Nunes tras otro mal partido de Liga de Quito

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Michael Estrada estuvo cerca de irse a otro club en este 2026.

En resumen

Tiago Nunes descartó públicamente cualquier conflicto personal con el delantero ecuatoriano Michael Estrada.

El atacante fue baja en el último partido debido a molestias físicas según el entrenador.

Liga de Quito proyecta un esquema 4-4-2 con Estrada y Deyverson como titulares ante Leones.

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