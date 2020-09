ESPN: Toluca piensa en la destitución de José Manuel de la Torre

Tras la derrota ante Santos Laguna, Toluca llegó a su quinto partido consecutivo en el Guard1anes 2020 de la Liga MX sin conocer la victoria. Por esa razón fue que el nombre de José Manuel de la Torre se puso en duda para continuar, al menos desde el deseo de los aficionados que se manfiestaron.

En rueda de prensa, Chepo fue claro: no piensa en dar un paso al costado a seis jornadas del final de la etapa regular. ¿Y por qué no lo echa la directiva de los Diablos Rojos si los resultados no aparecen? Porque al momento de ser contratado, firmó una muy elevada cláusula de rescisión que no podrían pagarle.

Parece que, con el correr de las horas, las autoridades de los Choriceros cambiaron de opinión. Al menos eso informó ESPN de manera exclusiva durante este lunes. "Toluca valora la posibilidad de destituir a Chepo de la Torre antes de la próxima jornada debido a los probres resultados", tituló el reconocido medio.

Pero lo más fuerte es que la idea llegaria desde arriba: "Fuentes en el equipo escarlata aseguraron que desde la oficina del propietario del club, Valentín Diez, se está valorando la terminación anticipada del contrato, una vez que a la directiva le queda clara la postura del entrenador de que no va a renunciar".

Será cuestión de que las dos partes se sienten a platicar para llegar a un acuerdo. Lo cierto es que el tiempo apremia, ya que el siguiente jueves los Diablos Rojos visitarán a Pachuca en el Estadio Hidalgo.

Lee También