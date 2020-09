"El Chepo de la Torre no sabe armar grupos": Juan Pablo Rodríguez

Luego de una nueva jornada del Guard1anes 2020 de la Liga MX, Toluca sigue sin encontrar el rumbo. El equipo no logra mostrar su mejor nivel y todas las críticas van apuntadas hacia José Manuel de la Torre. El Chepo no solo no tiene el visto bueno por los aficionados, sino también por un exdirigido suyo como es Juan Pablo Rodríguez.

El Chato, quien tuvo como entrenador a De la Torre en Chivas en 2006, identificó cuál es la principal falencia del experimentado director técnico a la hora de consolidar y cumplir sus objetivos. El ex Santos Laguna y Atlas dio sus razones.

"El Chepo es un ganador, pero le cuesta hacer grupo. Le cuesta hacer que los jugadores se convenzan de su sistema, de su idea. Ya le viene costando de mucho tiempo atrás, ya viene con problemas en la Selección y en los equipos en donde ha estado", explicó Juan Pablo Rodríguez, en diálogo con ESPN.

"Yo tuve la oportunidad de regresar a Santos y escuchar los comentarios, que sin duda, eran sobre su personalidad. Que no encajaba, o que no hacía que el grupo en el vestidor fuera sano. Él quería marcar muchísimas cosas extras en la institución y quizá por eso los resultados no se le dan en Toluca", agregó el Chato.

Mientras tanto, Toluca se prepara para enfrentar a Pachuca, por la Jornada 12 del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Los Diablos Rojos se encuentran el puesto 11 con 13 unidades, y necesitan una victoria para mantenerse en zona de Liguilla.

