El Patón Guzmán y el por qué de sus locuras en el futbol

Pese a que ha jugado en pocos equipos, Nahuel Guzmán lleva un larga carrera en el futbol. Surgió de Newell's, Independiente Rivadavia y Tigres. En este último se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por la afición. Con los Felinos está desde julio de 2014 y, desde aquel entonces, ha logrado conquistar siete títulos (cuatro Liga MX y tres Campeón de Campeones). Incluso, ha sido convocado varias veces a la Selección Argentina.

Como si fuera poco, Nahuel es considerado uno de los mejores porteros del futbol mexicano. Pero no es el único motivo por el cual es reconocido en la Liga MX sino también por su curiosa y poco vista personalidad. En los casi seis años que lleva en dicha institución, se ha caracterizado por protagonizar ciertas locuras dentro y fuera del campo de juego.

Su última locura: el gol de Nahuel Guzmán a Alianza, por la Concachampions.

Guzmán es uno de los pocos porteros en el mundo que arriesgan mucho y cometen "locuras". A veces intenta salir jugando con los pies, tal y como hace un jugador de campo; incluso ha parado el balón con el pecho; mientras que la última -y más recordada- tuvo lugar en febrero pasado, cuando le marcó un gol de cabeza a Alianza (El Salvador) por la Concachampions, tanto que sirvió para clasificar a los cuartos de final del certamen.

Pero, ¿a qué se deben todas sus locuras? En una entrevista que le concedió al programa argentino TyC Sports, el Patón contó en detalle cómo le surgen estas acciones: "Son todas cosas que uno hace de manera inconsciente. Se entrenan, pero salen en el momento... No estoy esperando que tiren un pelotazo para pararla de pecho. No va por ahí".

Por otra parte, Guzmán consideró que fue creciendo como portero en su experiencia en Tigres: "Me pulí un poco. Me estructuré un poco más. En Newell's tenía energía guardada para liberar. El estilo nos llevaba para jugar al límite. Cuando me tocó venir a Tigres fue distinto, primero tuve que ganarme el cariño de la gente. Con el estilo arriesgado, por ahí, me mandaba una cagada. A partir del 2015, 2016 fueron lindos momentos en Tigres. Hoy ya soy un arquero más maduro, ja".

¡Es un fenómeno!

