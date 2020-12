El emotivo mensaje de Alejandro Mayorga tras su salida de Pumas UNAM

Pumas UNAM realizó una gran temporada en el Torneo Guard1anes 2020. Los comandados por Andrés Lillini finalizaron la competencia en el segundo lugar, tras caer en la Final por 3-1 (global) ante un gran León, que fue el mejor equipo del certamen en todo momento.

Luego de que el campeonato llegue a su fin, el conjunto Universitario se vio obligado a tener que desprenderse de algunos futbolistas de cara a lo que será el Clausura 2021. Por ejemplo: Carlos González se convirtió en nuevo elemento de Tigres UANL.

Otro jugador que dejará de pertenecer al auriazul es Alejandro Mayorga. El defensor finalizó su préstamo con la institución y deberá regresar al Deportivo Guadalajara, donde estará bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich.

Alejandro Mayorga se despidió de Pumas.

Ante esta salida, el lateral izquierdo mexicano se expresó en redes sociales y le dejó un emotivo mensaje a los aficionados de UNAM, agradeciéndoles por todo el apoyo. "Muchas gracias a toda la afición de pumas por su calidez, por su apoyo y por siempre apoyarme desde el primer minuto que me puse la camiseta, estoy infinitamente agradecido con el club, los directivos, cuerpo técnico, compañeros y afición por todo lo vivido", destacó.

Alejandro Mayorga hace oficial su salida de Pumas. pic.twitter.com/KQXx0CMyJM — Noti Goya (@NotiGoya) December 21, 2020

Y finalizó: "Me llevo un aprendizaje de todos y cada uno de ellos, me toco vivir cosas especiales y grandes en mi carrera como lo es una final, me quedo con todo lo bueno para seguir luchando por mis sueños. Espero volver a coincidir repito muchas gracias!".

