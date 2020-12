El emotivo mensaje de Toño Rodríguez tras la eliminación de Chivas

Chivas de Guadalajara no ha logrado el objetivo que se propuso en el inicio del torneo Guard1anes 2020. Los comandados por Víctor Manuel Vucetich cayeron en las semifinales de Liguilla por 3-2 (global) ante León y quedaron totalmente eliminados del certamen.

Luego de dos días desde que el conjunto rojiblanco quedó fuera del campeonato, José Antonio Rodríguez realizó un descargó a través de sus redes sociales, en donde le envió un emotivo mensaje a toda la afición del Campeonísimo.

"Ha terminado un torneo más, nos quedamos muy cerca de lo que todos queríamos; felicito a mis compañeros por su esfuerzo y trabajo durante todos estos meses", señaló el gran guardameta.

Toño Rodríguez y un emotivo mensaje. Jam Media.

Más adelante, agregó: "Al igual que a muchos de ustedes, esta temporada de covid fue un reflejo de lo que viví en este Apertura 2020. Una temporada dura, donde recibí todo tipo de críticas y también recibí muestras de cariño o de apoyo que me ayudaron a reconectar conmigo; crecer en mi fe y amar lo que hago. A pesar de la dificultad veo una gran oportunidad. No dejes que nada, ni nadie te haga renunciar a tu pasión más grande".

"Cómo saben soy un Guerrero de Cristo y nunca he dejado de luchar ni de trabajar; mi Espíritu y mi fe me hacen encontrar fuerzas donde parece no haberlas, todo lo que vivo obra en mi favor y esta temporada me enseñó como ninguna otra", finalizó.

