Después de casi nueve meses volverá a jugar la Selección de Estados Unidos

���� ��������. ����



The #USMNT will return to action with our first match at �������������� on November 12 in Swansea!



��: @SwansOfficial’s @LibertyStadium

��: @FS1, @UniMas, @TUDNUSA

��: 2:45pm ET

��: #WALvUSA



See ya soon, @Cymru!