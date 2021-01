Esteban Solari habló sobre la llegada de su hermano al Club América

Hace apenas algunos días, Santiago Solari fue anunciado como nuevo entrenador del Club América. El entrenador argentino llega en reemplazo de Miguel Herrera, quien fue despedido debido a la dura derrota frente a Los Ángeles FC en las semifinales de la Liga de Campeones Concacaf.

El ex-Real Madrid ya arribó a la institución de Coapa y se encuentra en plena preparación de cara a lo que será el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. Esteban, hermano del estratega, platicó con Fox Sports y aseguró tener una conexión especial con México.

"No he hablado con Santiago, es un momento especial para él. Tenemos una conexión especial con México, disfrutamos mucho. A mi, todo lo que viví con mi padre me marcó. Ahora nos toca disfrutar a Santiago como entrenador. Es un desafío que le hace mucha ilusión", destacó.

Esteban Solari habló de Santiago. Getty Images.

"Llegar a la primera del Real Madrid fue coronar todo ese recorrido. Nos puso orgullosos a todos. Él se lo ganó, nadie le regaló nada. Obviamente, una vez que estás en esos lugares, te toca salir en algún momento", señaló.

Para finalizar, aseguró: "Yo creo que ha ganado mucha experiencia como Director Técnico del Real Madrid. Ha tocado un equipo que no venía bien, tuvo que poner a muchos jóvenes, que hoy en día están triunfando. Esto lo fortaleció para poder tomar la decisión de hoy en día".

