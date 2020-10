Fabián Estay reveló malas formas de la directiva de Toluca con Hernán Cristante

Después de la salida de José Manuel de la Torre, Toluca merodeó entre una muchas alternativas, y entre tantas opciones apareció Hernán Cristante como el elegido por la directiva para tomar el cargo. Sin embargo, y de manera sorpresiva, hubo un cambio de planes que fue anunciado por las redes sociales.

Cuando todos esperaban la confirmación sobre el regreso del entrenador, la institución mexiquense dio a conocer que la decisión de las autoridades era darle continuidad al interinato de Carlos Adrián Morales. Al menos eso se confirmó hasta la finalización del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Entonces, ¿qué pasó con el exportero y leyenda de los Diablos Rojos? Fabián Estay dio algunos detalles...

"Ya habían hablado con Hernán Cristante, se habían reunido y el lunes firmaba el contrato. Había una parte que lo quería y otra que no, entonces por un resultado terminan dándole continuidad a Carlos Morales. Le deseo el mayor de los éxitos pero no me gusta el manejo cómo se hizo", ventiló el exfutbolista de los Choriceros durante la emisión de este miércoles de Fox Sports Radio.

"EL LUNES FIRMABA HERNÁN CRISTANTE CON TOLUCA" @FABIANESTAY10 soltó la exclusiva y cómo se dio la decisión de determinar de mantener a Carlos Morales...

El chileno que fue campeón con Toluca mostró su descontento con la manera con la que se manejó el club hacia una de las leyendas históricas que tuvieron en sus filas durante estos últimos años: "No le dieron. No estoy defendiendo. Las formas de la institución no fueron las más acertadas".

Dándole la derecha a Fabián Estay, Bolavip pudo saber que Hernán Cristante viajaba el lunes a las 8 de la mañana para estar a las 11 y pode realizar trámites. La idea era presentarse a las 12 del mediodía, tiempo del centro de México, para ya firmar su contrato. Pero la victoria con Cruz Azul cambió todo...

