Fernando Quirarte confesó de dónde surgió su apodo

Fernando Quirarte, histórico exjugador de Chivas, platicó con ESPN y confesó que su apodo sigue vigente hasta el día de hoy gracias a sus nietos.

De cómo nació el apodo de 'Sheriff' y aún sigue en su vida...



Las anécdotas de Fernando Quirarte https://t.co/5OhaihSgS3 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 9, 2020

"Tengo tres nietos, hijos de mi hija mayor, y a veces me dicen ‘Sheriff’ y me da una risa, pues sus papas les cuentan. ‘Oye, Sheriff’, en vez de decirme ‘yeyo’ que es como abuelo", aseguró Fernando.

Además, Quirarte confesó que su apodo se lo pusieron dos comentaristas de televisión, cuando atravesaba el mejor momento de su carrera deportiva.

"Me lo pusieron en una transmisión Gerardo Peña y el Enrique Bermúdez; luego le pregunté al ‘Perro' por qué el ‘Sheriff’ y me dijo que por ser el ‘Sheriff del área’, que porque un sheriff en un condado es el que impone la ley y que yo imponía la ley en la defensa", confimó.

Y continuó: "Yo empecé a jugar en Chivas en 1975; poco a poco fue creciendo como jugador y hasta la siguiente década es cuando me fue mejor, fui campeón (86-87) y me pusieron ‘Sheriff’ en la televisión, previo al Mundial del 86; luego la gente me llamaba así y en las entrevistas, mis amigos, mis compañeros de equipo".

