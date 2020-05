Héctor Mancilla recordó el título de Toluca en el Bicentenario 2010

Mediante una final muy igualada que se definió en los penales, el 23 de mayo de 2010 Toluca consiguió su último título en el futbol mexicano al vencer a Santos Laguna. Casi una década después, el goleador de ese equipo, Héctor Mancilla, recordó aquella final, habló del penal que falló y contó las claves de ese equipo.

"El Toluca para mi un cariño enorme, un respeto. A lo mejor la gente no confiaba en mi por venir del ascenso, tenían todos al ídolo máximo que es José Saturnino Cardozo, que faltaba un goleador. De ahí mi pasar en Toluca fue de lo más exitoso en mi carrera y personal también", comenzó el chileno en declaraciones a Cancha sobre su sentimiento hacia Los Diablos Rojos.

El atacante, que fue campeón de goleo en el Apertura 2008 y en el Bicentenario 2010, revivió el partido definitorio con Los Guerreros. "Esa final fue muy cardíaca, muy complicada. Santos nos complicó, tuvo oportunidades en tiempo regular como en tiempo extra también y qué te digo los penales: tuvo tres oportunidades para poder llevarse la copa y no se la llevó", expresó acerca de la serie que terminó empatada 2 a 2 y que debió derimirse en los penales.

De la tanda desde los 12 pasos, Mancilla admitió que su cobro estuvo "mal pateado". "Fue error mío. Yo en los penales casi nunca fallé, pero se viene todo a la mente, la posibilidad de no ganar la final. Si la hubieramos perdido creo que hasta el día de hoy me sigo lamentando por haber fallado el penal", reveló y resaltó la actuación de Alfredo Talavera, que atajó el penal decisivo a Fernando Arce.

Por último, se refirió a la sequía de títulos del club y destacó las características de aquel plantel campeón. "Teníamos esa unión de grupo, mantuvimos siempre la humildad. El respeto dentro del campo. El proceso que tuvo el Toluca que a lo mejor no han podido encontrar ese feeling que se necesita para poder logar un campeonato, pero Toluca sigue siendo un equipo grande y no me cabe duda que más temprano que tarde va a levantar nuevamente una copa", concluyó.

