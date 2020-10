Hernán Cristante rompió el silencio y confirmó que sí hubo acercamiento con Toluca

Después de la salida de José Manuel de la Torre, la directiva de Toluca mantuvo un gran hermetismo puertas adentro y comenzó a debatir sobre el sucesor ideal para finalizar el Guard1anes 2020 de la Liga MX. Se habló de que Hernán Cristante habría sido el elegido por las autoridades de la institución mexiquense pero después, de manera sorpresiva, terminaron anunciando la continuidad del interinato de Carlos Adrián Morales.

¿Hubo mal trato por parte de Francisco Suinaga, Sinha y compañía hacia la leyenda de los Diablos Rojos? En medio de la polémica y los debates de las redes sociales, el exportero rompió el silencio y platicó con el programa De Primera Intención para aclarar todo lo que se habló en estos días.

"Sí hubo un contacto, una charla, donde me preguntan algunas cosas, contesto esas cosas. Supuestamente estábamos acercando ideas, y demás, sobre un proyecto que no es mío. Todo quedó en nada. No hubo más charlas, no hubo más acercamientos, algo normal y lógico por la situación que se está viviendo", aseguró el entrenador que actualmente se encuentra sin trabajo.

"Hay muchas cosas que se han tergiversado y no está bien. De repente la línea fue sí y de repente fue no. En ningún momento hablaron conmigo mientras estaba Chepo de la Torre, por respeto a él, y está bien. Esa es la realidad de lo que sucedió, no hay más. Francisco Suinaga se acercó a mí por una cuestión de confianza y de que hemos tenido una gran relación, es alguien que quiere cambiar esta realidad del club", agregó el exfutbolista en diálogo con Víctor Orozco, Washington Olivera y Juan Carlos Cartagena.

Por otra parte, Hernán Cristante aseguró que tenía confianza para el sprint final del Guard1anes 2020: "Yo les dije que este torneo es rescatable, que hay un plantel para pelear, y algunos se rieron. Hoy ese envión anímico se puede transformar en una gran sorpresa en esas cuatro fechas, más lo que quede del repechaje. Ahí, con este tiempo de por medio, yo entendía que se podía hacer algo interesante".

