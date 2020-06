Jonathan Orozco reveló que Santos Laguna retomará los entrenamientos el 8 de junio

Luego de que finalice la fecha 10 del Clausura y se decida no continuar con el futbol, Santos Laguna fue el elenco que dio la nota en cada aspecto. Los 15 contagiados por COVID-19 fueron decisivos para que el torneo se de por finalizado.

El caso más polémico fue el de Jonathan Orozco, quien contrajo el virus luego de una reunión en su casa en la que no siguió ninguno de los protocolos recomendados y fue fuertemente cuestionado.

Ya con el alta médica, el portero comentó que en caso de que sus compañeros corran con la misma suerte que él, podrían regresar al Territorio de Santos Modelo a entrenar, aunque siempre manteniendo la sana distancia.

¿Cuál broma? Es un milagro médico lo de Jona.https://t.co/XhWxLwPuhD — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) June 3, 2020

"Está programado regresar a entrenar el próximo lunes 8 de junio, aunque todavía no sabemos los horarios. Ya veremos cómo va la pandemia, si regresamos el lunes, quién regresa y de qué manera, todavía no está especificado eso pero en teoría", reveló.

Por otra parte, el capitán de Los Guererros desmintió cualquier suspicacia en torno a su salud: "Estaba más preocupado por mi salud que por lo que dijeran o no. La verdad eso me importó muy poco, siempre he dado la cara y siempre me ha gustado hablar de frente. No me gusta ser de medias tintas. No le echo mentiras ni a mi mujer y no tengo necesidad de decírselas a ustedes. Cuando uno es así, las cosas caen por su propio peso y serán las más correctas, por ese lado me quedo muy tranquilo".

