"Ganan o los bajo": el curioso video del chofer de Pumas Tabasco

En el marco de la reclasificación para la Liguilla de la Liga de Expansión MX, Pumas Tabasco enfrentaba a Cimarrones de Sonora como visitante. Y al parecer los Universitarios contaron con una curiosa motivación previa para afrontar el partido.

Se conoció un particular video "motivacional" ¡del chofer del autobús! hacia el plantel Felino previo al encuentro por el repechaje. El equipo viajó en avión a Sonora y una vez aterrizados, el conductor que los trasladó del aeropuerto a la sede de la concentración les pidió un instante de atención antes de descender del vehículo.

"No vine tan pinche lejos para que salgan con sus mamadas de 'voy a perder'. Al rato quiero caras contentas, no quiero que vengan chillando como maricones, échenle huevos allá adentro porque si no me emputo y los bajo. ¡Échenle, Pumas, échenle!", disparó el conductor mientras los jugadores soltaban risas y aplausos.

Y la arenga dio resultado: Pumas Tabasco venció 3-2 a Cimarrones en el partido para ingresar a la fase final del Guard1anes 2020, a pesar de que en la fase regular tuvieron realidades muy distintas. Los Tabasqueños quedaron en el puesto 15 con 17 unidades, mientras que su rival había sido 3° con 30.

El chofer de los Pumas tiene más aptitudes y capacidades motivacionales que Miguel Herrera. pic.twitter.com/XRfJoEEXqi — Tio Faitelson ®️ (@PutazoFaitelson) November 30, 2020

Ahora, Pumas Tabasco chocará con Atlante por la ida de los cuartos de final el próximo jueves 3 de diciembre a las 19:00 horas del Centro de México.

Mientras tanto, el primer equipo de Pumas UNAM se encuentra en semifinales de la Fiesta Grande de la Liga MX, en donde se medirá contra Cruz Azul. La ida será el jueves 3 de diciembre en el Estadio Azteca y la vuelta el domingo 6 en el Estadio Olímpico Universitario.

