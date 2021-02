Tabla de posiciones del torneo Guardianes 2021 de Liga MX previo a la Jornada 8

Luego de un fin de semana repleto de polémicas, Cruz Azul se fue a dormir como el gran y único líder general del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX tras 7 jornadas disputadas. El triunfo 3-2 ante Toluca, sumado a la insólita manera en la que América perdió los puntos frente a Atlas, le permitieron a La Máquina mirar al resto de equipos desde lo más alto.

En la noche de hoy disfrutaremos el inicio de una nueva fecha del campeonato más importante del país. Atlético San Luis recibirá a Tigres UANL a partir de las 21:05hs en el estadio Alfonso Lastras Ramírez en un duelo entre equipos que aspiran a pelear puestos de Liguilla. El que hoy se lleve los 3 puntos se meterá entre los 4 mejores, aunque sea, por un rato.

La noche del viernes será más que especial, ya que podrás vivir de dos partidazos por Bolavip vía TV Azteca. Puebla recibe a Necaxa a las 19:30hs en el estadio Cuauhtémoc; mientras que Mazatlán y Querétaro harán lo propio a las 22:30hs en el Kraken.

Ya en el sábado tendremos 3 platos más que fuertes: Toluca vs Atlas a las 17:00hs en el Infierno, América vs Pachuca a las 19:00hs en el Azteca y León, último campeón, vs Cruz Azul, actual líder, a las 21:05hs. El domingo, por su parte, se cerrará la Jornada 8 con otros 3 encuentros muy interesantes: Rayados vs Tijuana a las 17:00hs; Santos Laguna vs Juárez a las 19:06hs y el Deportivo Guadalajara vs Pumas UNAM a las 21:05hs. Este último también se podrá disfrutar desde Bolavip vía TV Azteca.

Antes del inicio de la Jornada 8 la Liga MX tiene como líder a Cruz Azul con 15 puntos y es seguido de cerca por Toluca (13), América (13), Tijuana (12) y Santos Laguna (12). Más atrás aparecen Rayados (11), San Luis (10), Tigres (10), Querétaro (10), Puebla (9), Atlas (8) y Juárez (8). Fuera de zona de repechaje encontramos a Guadalajara (7), León (7), Mazatlán (7), Necaxa (6), Pumas (5) y Pachuca (3).

POS EQUIPO PJ PTS 1 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 7 15 2 TOLUCA TOLUCA 7 13 3 AMÉRICA AMÉRICA 7 13 4 TIJUANA TIJUANA 7 12 5 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 7 12 6 MONTERREY MONTERREY 6 11 7 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 7 10 8 TIGRES UANL TIGRES 6 10 9 QUERÉTARO QUERÉTARO 7 10 10 PUEBLA PUEBLA 7 9 11 ATLAS ATLAS 7 8 12 JUÁREZ JUÁREZ 6 8 13 GUADALAJARA GUADALAJARA 7 7 14 LEÓN LEÓN 6 7 15 MAZATLÁN MAZATLÁN 7 7 16 NECAXA NECAXA 7 6 17 PUMAS UNAM PUMAS 7 5 18 PACHUCA PACHUCA 7 3

