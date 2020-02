Omar Lomelí pasó a la fama en diciembre último y no precisamente por lo hecho dentro del campo. El defensa subió a sus redes sociales un video donde se burla junto a compañeros del movimiento feminista, al imitar la canción "el violador eres tú".

Gracias a @ESPNmx por abrirme las puertas y sus micrófonos para hablar de todo lo que ha pasado.



El futbol te da lecciones de superación, pero sobre todo, te enseña a ir a por todo, con lo que te propongas. ���� pic.twitter.com/RrooEO1LR9 — Omar Lomelí �� (@Omar_Lomeli16) February 10, 2020

Inmediatamente el América lo despidió y el joven de 17 años arregló con el Deportivo Zitácuaro de la tercera división. Ya en su nuevo club, habló del error que le costó su formación en Las Águilas y explicó que no vio venir lo que sucedió después.

"Por ningún momento nos pasó de la cabeza de que pueda llegar a tal grado", comenzó el juvenil en declaraciones con ESPN Radio Formula. "Lo hicimos sólo por diversión. No estábamos en conocimiento de que tan fuerte iba a ser todo eso", narró.

El futbolista se mostró apenado por lo acontecido y recordó cómo lo tomó la sanción del club de Coapa: "Se me comunicó que iba a tener un castigo y yo acepté. Al final me dijeron que no permanecía más en el club".

El central que milita ahora en el ascenso de México, no perdió su ambición por crecer en el futbol y limpiar su imagen. "Quiero marcar huella aquí en mi país. Ser alguien importante futbolísticamente. Emigrar a Europa que es lo que todo joven quiere y que me reconozca la gente por mis buenos actos, no por los malos", indicó.

Por último, Lomelí señaló a Bruno Valdez como su referente en el puesto. "Siente de verdad los colores así sea el equipo en que se presente y eso es lo que le reconozco: cada partido que juega lo hace con el cuchillo entre los dientes", destacó del paraguayo.

