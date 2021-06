Seis meses después: Columbus Crew recibe anillos de campeón en MLS

Fue el 13 de diciembre del 2020, cuando en el Mapfre Stadium, en Ohio, Columbus Crew derrotó por 3-0 a Seattle Sounders para coronarse campeón de la Major League Soccer (MLS) por segunda ocasión en su historia; seis meses después, recibieron su merecida recompensa.

En las dependencias del Nuevo Crew Stadium, que será inaugurado oficialmente el próximo 3 de julio, parte del plantel que conquistó el campeonato, encabezados por el Jugador Más Valioso de la Final, el argentino Lucas Zelarayán, asistió a una ceremonia íntima, donde se les entregó un presente más que esperado.

Los jugadores de Columbus Crew, dirigidos por Caleb Porter, recibieron el tradicional anillo de campeonato, el cual fue realizado por la joyería Baron, que para su diseño utilizó 10 quilates de oro amarillo y blanco, más 2.15 quilates de diamantes, para conmemorar el título de la MLS.

Columbus Crew recibe anillo de campeón MLS



Cada pieza cuenta con 142 redondos y brillantes diamantes, además de dos piedras, una negra y amarilla, cada una de 1.75 milímetros; en el centro, se aprecia el antiguo escudo de la institución, rodeado de diamantes con la consigna "MLS Cup Champions".

El anillo finaliza con dos estrellas de oro en señal de los trofeos del Columbus Crew; por el costado izquierdo, se aprecia cada nombre, número de los jugadores y año de campeonato; por la derecha, se ve el logo de la copa; y por dentro, se encuentra grabado el camino que pasaron en los playoffs.

Lucas Zelarayán y su anillo de campeón MLS (Columbus Crew)

La pieza termina, en la parte baja, con la frase Wise Man Say (el hombre sabio dice), parte de la canción Can't Help Falling in Love de Elvis Presley, que la utiliza el grupo de aficionados Nordecke, para apoyar al equipo en sus partidos.

