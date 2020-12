Chicharito Hernández, emotivo en fin de año: recordó a Kobe Bryant, Tomás Balcázar, habló del Black Lives Matter y agradeció a LA Galaxy

Se termina un complicado 2020 y Chicharito Hernández bien lo sabe. El delantero mexicano que milita en Los Ángeles Galaxy de la MLS pasó por varios momentos buenos y malos durante el año, y no dudó en hacer un balance del mismo en su cuenta de redes sociales.

Futbolisticamente, Hernández Balcázar llegó a la Major League Soccer en enero, pero la interrupción por la pandemia de Covid-19, las intermitentes lesiones y un irregular nivel fuera de la cancha marcaron sus últimos 365 días. De hecho, LA Galaxy no logró ingresar a los playoffs de los Estados Unidos y el delantero reconoció que no cumplió con las expectativas pero que trabajará para dar vuelta la historia.

#LAGalaxy



Así anotó Chicharito Hernández �� Seattle Sounders



Javier Hernández no anotaba desde el 14 de julio. Es su segundo gol con el Galaxy. pic.twitter.com/zCiQpeT3HS — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) November 5, 2020

El delantero también sufrió la pérdida de su abuelo Tomás Balcázar, quien fuera campeón con Chivas de Guadalajara, pero tuvo la alegría del nacimiento de Nala, su hija con Sarah Kohan, a quien también mencionó. Esto también estuvo en su balance de fin de año.

Chicharo tampoco se olvidó de quien fuera uno de sus ídolos en la infancia, Kobe Bryant, quien falleciera a principios del 2020 tras un accidente en helicóptero, y agradeció al movimiento Black Lives Matter contra el racismo en los Estados Unidos y el mundo.

El emotivo mensaje de Chicharito Hernández por fin de año

"Se acabó el año! Y poniendo todo lo que pasó en una balanza, estoy seguro que fueron más los regalos de vida increíbles, que los momentos complicados.

2020 empezó con la muerte de uno de mis más grandes ídolos desde que era niño: Kobe.

Después, se me fue a descansar mi Don Tomás, que estoy seguro sigue bromeando en el cielo, disfrutando a mi bisabuela Teodora y echándome porras desde allá.

Luego, llegó la pandemia que nos obligó a encerrarnos para revalorar todas esas cosas que a veces damos por sentado.

Y no quiero dejar de mencionar lo que pasó con el movimiento de #blacklivesmatter que sirvió para concientizar a muchos para defender los derechos de todos.

Por eso, aunque en este año me encabroné, decepcioné, desesperé y lloré un chingo, también soy capaz de valorar todas las experiencias, personas y aprendizajes increíbles que me trajo.

Empezando porque el @lagalaxy puso toda su confianza en mí y nos dio la oportunidad de mudarnos a Los Angeles, una ciudad que amé y me recibió increíble desde el primer momento que estuve aquí. Aún me falta mucho por demostrar, pero me estoy preparando a tope para lograr que este año entrante sea mucho mejor en cuestión de resultados.

Y por supuesto, nació Nala! Que fue capaz de volverme a hacer sentir ese amor incondicional imposible de escribir aquí. Y que llegó a complementar el equipazo con Sarah y el cachetón.

Así que aunque fue un año muy difícil, estoy seguro que podemos encontrarle siempre el lado chingón.

Por eso quiero cerrar mi año agradeciéndoles tantas muestras de cariño y apoyo incondicional a mis amigos, hermanos y todas esas personas que me siguen.

Sé que viene lo mejor.

Les deseo a todos muchísimo amor y salud este 2021".

Lee También