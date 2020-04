Mario Carrillo valoró el legado de Ricardo La Volpe en el futbol mexicano

El retiro de Ricardo La Volpe de los banquillos reabrió la polémica en torno a su figura: mientras algunos lo consideran revolucionario en el futbol mexicano, otros le achacan la poca cantidad de títulos en sus 37 años de carrera. Uno de los que valoró el trabajo del Bigotón fue Mario Carrillo, quien opinó sobre el legado que dejó el argentino en el país.

"Esta semana se fue uno de los grandes entrenadores que vino a México, Ricardo La Volpe. Polémico entrenador", comenzó el ex DT ahora comentarista de ESPN sobre su ex compañero en Oaxtepec en 1983. Además, recordó que lo tuvo como técnico en el conjunto de Morelos, Ángeles y en Puebla.

Carrillo reconoció que no fue sino hasta su paso por Atlante donde La Volpe se destacó en México. "Hicieron algo fantástico ese año siendo campeones en el futbol mexicano", recordó del equipo que ganó la temporada 1992-1993 y que significó el único campeonato ganado por el DT.

"Innovador, jugaba al fuera de lugar, le gustaba triangular, siempre salir con la pelota dominada para buscar la superioridad numérica, obligó mucho tiempo a pensar al jugador y, lo más importante, trabajar, potenciarlo, siempre aumentando con base de repeticiones su calidad y unos lograron hasta calidades internacionales", agregó el analista sobre las características futbolísitcas del ex arquero como técnico.

Por último, el ex entrenador campeón con América se limitó a decir que el argentino "compitió" en su paso por la Selección de México y destacó lo que dejó en el pais. "Ricardo La Volpe es uno de los entrenadores que no vino por venir, no pasó por pasar, dejó huella en el futbol mexicano. Sin dudas se fue uno de los grandes entrenadores de este país", concluyó.

