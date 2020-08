"Me pregunto en dónde están los jugadores de ataque de Chivas": Oswaldo Sánchez

Chivas es uno de los equipos mexicanos que más inversiones de plantel viene haciendo, aunque los resultados están lejos de ser los mejores. El Rebaño Sagrado es cuestionado, no sólo por los analistas deportivos, sino por exjugadores que han alcanzado la gloria en el mencionado club: Oswaldo Sánchez, es uno de ellos.

El exportero del cuadro de Guadalajara no se calla nada y analiza el presente del conjunto tapatío. De hecho, es consciente que el mayor déficit está en los puestos ofensivos, donde el Rebaño Sagrado tiene buenos jugadores a los que les cuesta convertir.

"Lo preocupante de Chivas es que en cinco de estos siete partidos el equipo se ha ido en blanco, no han marcado. Aquí yo me pregunto en dónde están los jugadores del ataque como Macías, Brizuela y Vega. Chivas no puede estar muchos partidos sin marcar goles", explicó Oswaldo Sánchez, en diálogo con TUDN.

¿Debería preocuparse Víctor Manuel Vucetich por la situación que está pasando Chivas? ��



Cabe mencionar que el club rojiblanco lleva marcados apenas cuatro goles en siete jornadas disputadas del Guard1anes 2020 de la Liga MX, donde se encuentra en el décimo puesto con ocho unidades. Además, acumula dos partidos ganados, tres empatados y tres encuentros perdidos.

Después del empate en cero de este fin de semana ante Pachuca, Chivas se prepara con la cabeza puesta en su próximo objetivo: Tigres UANL. El Rebaño Sagrado visitará al club felino el próximo sábado, desde las 21 horas.

