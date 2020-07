Orozco explicó los motivos por los que salió de Santos Laguna

En plena pandemia mundial a causa del coronavirus, el cual instaló a su vez caos y problemas económicos en las distintas instituciones del mundo del futbol, el mercado de pases hizo su puesta en escena en la Liga MX con varias sorpresas de cara al inicio del tan esperado Apertura 2020.

Así como otros elencos del país, Tijuana, divisando la necesidad de concretar la incorporación de un arquero de jerarquía para ir en busca del torneo local, optó por hacerse con los servicios de Jonathan Orozco, quien luego de tres años y medio en Santos Laguna decidió aceptar el desafío y salir del club.

Luego de tres años y medio, Orozco le puso fin a su ciclo en Santos Laguna (Foto: JAM)

En diálogo con FOX Sports, la flamante incorporación de Xolos para custodiar su portería habló sobre su adiós a Los Guerreros y marcó: "No fue una decisión sencilla. No fue fácil por el arraigo, el cariño y la responsabilidad que tenía en Santos al ser el capitán. Lo tuve que platicar mucho con mi esposa, ella no quería venir a Tijuana",

Indicando que uno de los principales motivos por los que se fue de Santos Laguna estaba vinculado al tema de los años de contrato ofrecidos allí, el guardameta amplió: "En Tijuana me estaban asegurando un contrato de tres años. Obviamente, por la pandemia que estamos viviendo, acepté una rebaja de sueldo. Es un equipo de otras características".

En vistas al retiro y haciendo referencia a que el plan a futuro de Tijuana tuvo un rol importante a la hora de tomar la decisión, Jonathan cerró: "Quiero jugar 5/6 años más y después colgar los guantes y aquí me ofrecieron tres años seguros de contrato. El proyecto de Xolos también tuvo que ver".

