Orozco recordó la conquista de Santos Laguna en el 2018: "Cuando llegué dije que venía a ser campeón"

El 20 de mayo, sin lugar a dudas, es uno de los días más especiales de los últimos tiempos de Santos Laguna, dado que en el 2018 Los Guerreros lograron hacer historia al coronarse campeones del Clausura luego de una serie más que infartante ante Toluca, elenco que en su momento había terminado primero en la tabla de posiciones.

Rememorando aquella conquista con mucho cariño, Jonathan Orozco, arquero que para aquel entonces había desembarcado en Santos hace poco más de un año, sacó pecho por el título logrado y destacó el trabajo empleado por parte de sus compañeros para alzar el tan ansiado trofeo.

En diálogo con el sitio oficial de Santos Laguna, Orozco, mirando hacia el pasado, lanzó: "Momentos muy bonitos. Fue un reto muy importante para mí. Soy un hombre de palabra, me gusta que cuando digo que voy a lograr algo no paro hasta conseguirlo. Cuando llegué aquí a Santos dije que venía a ser campeón, y gracias a Dios se vio cristalizado ese proyecto".

"Cuando llegué a Santos dije que venía a ser campeón. Gracias a Dios ahí se vio cristalizado ese proyecto que me encomendaron cuando llegué aquí, todavía lo recuerdo como si fuera ayer".



@jona_orozco habla sobre cómo vivió el título del 20 de mayo de 2018.

Recordando la dura Liguilla que Los Guerreros tuvieron que afrontar en pos de la obtención del título, Jonathan continuó: "Lo recuerdo como si fuera ayer, tanto las dificultades que tuvimos en Cuartos de Final -vs. Tigres-, Semifinal -vs. América- y Final ante Toluca, pero es un recuerdo muy grato y me quedo con esa emoción de haber podido cumplir ese objetivo".

"Obviamente el equipo estaba concentrado, pero sabía que la dificultad iba a ser grande. Recuerdo que al principio nos empezaron a apedrear el rancho y el equipo estaba un poco desorientado, pero poco a poco fuimos acomodándonos", manifestó el guardameta haciendo referencia al cotejo decisivo disputado ante Toluca el 20 de mayo del 2018.

