El exfutbolista mexicano Gonzalo Pineda quien lleva cuatro años en el fútbol de los Estados Unidos como auxiliar del Seattle Sounders, ha sido buscado por varios equipos del futbol mexicano, de la selección mexicana y de los Estados Unidos. Entre esos equipos destacó el conjunto de Pumas.

Actual campeón de la MLS, se formó en Pumas como futbolista, ahí recorrió todas las categorías hasta llegar a ser bicampeón bajo el mando de Hugo Sánchez, uno de los ídolos de dicha institución.

Para una entrevista en ESPN, el mexicano aserveró que Pumas se había puesto en contacto con él. “Estuvimos platicando, fue un poco platicar por dónde está mi carrera y decir a futuro qué pueda pasar. No hubo una oferta, he tenido ciertos acercamientos, pero más que nada saber cómo vamos”.

“Pumas es el equipo de mis amores, pero también me encariñé con Chivas. No quiero comprometer las cosas o ser candidato, creo que en algún punto llegará una oportunidad en esos clubes, pero no quiero forzar nada”, añadió Gonzalo Pineda.

Asimismo, el tiempo para dirigir no ha llegado, ya que primero está enfocado en conseguir su licencia UEFA, para poder dirigir en Europa, en caso de que haya una oportunidad y después buscará una ocasión en algún club, si se puede, en Pumas o Chivas.

