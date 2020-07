Ricardo La Volpe aseguró que no cobra caro y se ofreció como alternativa para dirigir a Pumas UNAM

Hace algunos días, Míchel González anunció su salida de Pumas UNAM debido a que está pasando por algunos problemas familiares. Luego de este comunicado, se comenzó a hablar de los posibles candidatos que puedan suplir al español. Ricardo La Volpe, exitoso entrenador argentino, dialogó con Telediario Monterrey y aseguró que "no cobraría caro" por dirigir a Pumas.

La pregunta que le hicieron fue relacionada al dinero, es decir, si el salario sería un inconveniente para ser el estratega del auriazul, pero esto fue lo que respondió El Bigotón: "No pienso en dinero, sino en logros y objetivos, ya pasé la etapa de querer monetizar. Cuando dicen que cobro caro, es mentira. Si una directiva me llama con la intención de encontrar objetivos en común, se puede llegar a un acuerdo".

Más adelante, Ricardo aseguró que la directiva de Pumas no se comunicó en ningún momento con él. "Nunca me han preguntado a mí, sólo dijeron que fueron con mi auxiliar y que por cuestiones de sueldo no se podía dar mi llegada; hay que aclarar eso, no me interesa el dinero, sino estar vigente en un proyecto interesante", señaló.

Por otra parte, La Volpe entiende la situación en la que Pumas se encuentra envuelto: el no poseer un presupuesto alto y con problemas económicos derivados de la COVID-19.

"Hay equipos como América, Tigres o Chivas que son compradores, pero hay otros que tienen que formar, lo que toda la vida hizo Pumas con Bora Milutinovic, Miguel Mejía Barón o Mario Velarde en el banquillo, no es un equipo comprador sino que debe generar jugadores, no como el América que cuando llegó Miguel Herrera le trajeron nueve refuerzos", aseguró el argentino.

