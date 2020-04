Ricardo La Volpe explicó por qué no incluyó a Cuauhtémoc Blanco y Hugo Sánchez en su 11 ideal

Como suele pasar, todo lo que diga o haga Ricardo La Volpe genera controversia. Y esta no fue la excepción. El argentino eligió su once ideal del futbol mexicano y causó muchísima polémica al dejar afuera a jugadores como Cuauhtémoc Blanco y Hugo Sánchez.

El Bigotón explicó su decisión en una entrevista para ESPN: "Lo que fue un jugador como Carlos Reinoso, como Sinha, Tomá Boy. Cada uno tiene un punto de vista. También me pueden decir de gente más atrás que quizá yo no vi... Ahora yo jugué con Cabinho y tuve a Cardozo ¿Quién es mejor que esos dos en el área?".

Mi 11 ideal del fútbol mexicano sería Marin, Nacho Flores , Claudio Suarez, R. Marquez, R. Ramirez , P.Pardo, Reynoso, T.Boy , Sinha, Cabiñho y Cardozo , fue muy complicado porque tuve que dejar afuera a grandísimos jugadores — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) April 20, 2020

"Cabinho era impresionante, Cardozo tiene todos los récords. A mí me gusta un futbol que brille, que guste, siempre voy a elegir a jugadores que técnicamente sean desequilibrantes, no solamente un goleador. Ahí está Enrique Borja, pero yo busqué un 9 completo que desequilibre, que sepa tirarse a las bandas, que tenga buena técnica, no busque ese que sea goleador, me gusta la técnica del futbolista", admitió el estratega.

En #LibreDirecto, Ricardo La Volpe nos aclara si hay alguna razón personal para que Cuauhtémoc y Hugo Sánchez no estén en su once ideal del fútbol mexicano.#SomosUnanimo pic.twitter.com/CwMFEZAXld — UNANIMO Deportes (@UnanimoDeportes) April 21, 2020

En diálogo con Unánimo Deportes Ricardo confesó: "Es mi punto de vista. Lo lindo del futbol es que todos tienen el suyo, su manera de pensar. Muchos pueden elegir a Hugo por su trayectoria, que haya jugado en el Real Madrid y ganara cinco pichichis pero también jugaban Butrageño, Míchel y Schuster, hay que ver a dónde llegas y con quién jugas".

"Si no hay una disciplina.. El futbol es un trabajo en equipo, colectivo. El que no quiere entender eso y habla como aficionado que le gusta tal jugador, es su opinión. No solamente tenés que ser un gran jugador, también tenés que transpirar la camiseta", apuntó La Volpe sobre Cuau.

