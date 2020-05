Rodolfo Pizarro reveló a qué jugadores odia

Rodolfo Pizarro es un jugador que, por sus habilidades y desparpajo, sea un objetivo constante de frenar por los rivales. Eso, sumado a su manera de ser por su carácter, ha hecho que algunos rivales arremetan contra él de forma desmedida, ganándose algunos ‘enemigos’.

Pizarro reveló a qué jugadores ‘odia’ y contó un enfrentamiento que tuvo hace algunos años: “Tuve un enfrentamiento con Gabriel Peñalba de Veracruz. Una vez, yo tenía 20 años, ellos nos habían eliminado por copa cuando yo estaba en Pachuca. A la semana jugábamos Liga y les ganamos 6-0. Todos nos estábamos burlando de ellos y él vino al vestuario y me dijo ‘ven vamos a agarrarnos’ y yo le decía ‘ven, métete’. Pero al final no pasó nada”.

“Uno que me cae mal al jugar, pero es uno de los que me gusta mucho cómo juega y su personalidad es Rubens Sambueza. Se hace odiar por los rivales, pero es porque así es”, opinó Pizarro.

A pesar de que como rival no le cae bien el argentino, reconoce la clase de jugador que es: “Así es como yo también intento hacer. Me dan ganas de meterle una patada, pero al verlo con otros rivales veo que él es así. Igualmente, es uno de los mejores jugadores que han venido de los últimos 20 años y me gusta su juego”, profundizó.

En una entrevista con el canal de YouTube, Zabalive, el actual mediocampista ofensivo de Inter Miami recordó una historia poco común: “Alberth Elis, es hondureño, jugamos un Preolímpico y me escupió la cara de la nada", finalizó.

Lee También