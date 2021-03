Atención, Gerardo Martino: Rogelio Funes Mori, a detalles de naturalizarse

Por la lesión de Raúl Jiménez en la temporada 2020/21 de la Premier League con Wolverhampton, y las molestias físicas que presentaron Alan Pulido y Henry Martín en la giro europea de la Selección de México, Gerardo Martino no contó con un delantero de área para afrontar los amistosos con Gales y Costa Rica.

Sin embargo, para alegría del entrenador argentino, muy pronto llegarían grandes noticias. Y es que uno de los mejores atacante del Guard1anes 2021 de la Liga MX podría destrabar sus problemas de papeles a la brevedad para poder ser considerado en competencias como la Liga de Naciones y la Copa Oro.

De acuerdo con la información que publicó este lunes ESPN Digital, Rogelio Funes Mori terminará su proceso de naturalización en el transcurso del próximo mes de abril. Es decir que, con el correr de las siguientes semanas, el elemento de Rayados de Monterrey ya sería elegible para jugar con el Tri.

"En el momento que me digan que un jugador no nacido en México pueda ser convocable, lo tendré en cuenta. Sino, mientras tanto, me parece un gasto de energía innecesario para hablar del tema", fue la frase que lanzó Gerardo Martino en plática con W Deportes cuando el argentino no tenía listos sus papeles.

Los números de Rogelio Funes Mori

El delantero surgido de la cantera de River Plate disputó nueve encuentro en el Guard1anes 2021 de la Liga MX, y todos ellos como titular. Anotó ocho goles en 792 minutos y vio tres veces el cartón preventivo. ¿Será el delantero que le dará soluciones a la Selección de México de cara a Qatar 2022?

