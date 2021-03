¿Los cita o no?: el Tata Martino habló del futuro de Santiago Ormeño y Funes Mori en el Tri

El próximo 27 de marzo el Tri enfrentará a Gales en su tierra en una nueva fecha FIFA con el objetivo de llegar de la mejor manera a la Copa Oro y a la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Y de cara a este choque quien habló fue Gerardo Martino que descartó, por el momento, el llamado de Rogelio Funes Mori, pero observa el desempeño de Santiago Ormeño. A su vez, confirmó que Raúl Jiménez estará presente en la gira europea.

Una de los grandes problemas a resolver por parte del Tata en la selección nacional de México es poder encontrar los jugadores que se adapten a su sistema de juego. Para esto el estratega podría echar mano en un naturalizado y comenzar a tenerlo en cuenta en su esquema.

Sin embargo, Martino habló con W Deportes y confirmó que no habló con Rogelio Funes Mori para una futura citación. “Yo lo que digo que las energías un las tiene que canalizar en las cosas que son posibles. En esta situación si yo les pregunto a cualquiera de ustedes ‘Funes Mori es un jugador convocable’ y ustedes me dirán que ‘no’ y la conversación se terminó. Siempre digo lo mismo, me ajusto a lo que dice a la ley, más allá de los gustos futbolísticos, que siempre están, y en el momento que me diga que un jugador no nacido en México pueda ser convocable lo tendré en cuenta, sino, mientras tanto, me parece un gasto de energía innecesario para hablar del tema”, expresó el técnico del Tri.

El Tata le bajó el pulgar a Rogelio Funes Mori. (Jam Media)

Por otra parte, el Tata se refirió a la situación de Santiago Ormeño y dijo que lo sigue de cerca como ha todos los futbolistas de la Liga MX. “Nosotros tenemos que tener en cuenta a todos los futbolistas de la liga mexicana y (Santiago) Ormeño es uno de ellos.También hay una participación en el juego que debe ser analizada y no solamente. Un futbolista no está en una buena o mala temporada, en el caso de un delantero centro, porque haya hecho cinco o seis goles. Que un delantero que haga esa cantidad de goles es ciertamente normal. Nosotros tenemos que observar como se integra dentro del circuito de juego, ver si es un finalizador o si participa en la elaboración”, explicó técnico sobre el atacante de Puebla.

El Tata dijo que lo tiene en cuenta a Ormeño, pero que no lo van a llamar solo sus goles. (Jam Media)

Gerardo Martino confirmó a Raúl Jiménez para la gira

En la última semana, Nunu Espírito Santo afirmó que el atacante mexicano de Wolverhampton será citado por el Tri para la fecha FIFA y esto fue confirmado por el Tata. “La realidad es que Raúl viene de la misma manera que Andrés el año pasado. Aprovechamos que vamos a estar en Europa y que vamos a jugar en las islas y Raúl está muy cerca. Ya está haciendo entrenamientos, que son evitando choques, lo vamos a tener con nosotros y seguramente charlaremos como él y escucharemos cómo se va sintiendo”, finalizó Gerardo Martino.

