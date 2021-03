José Juan Macías jugaría ante Costa Rica: la alineación de México en el Preolímpico

La selección de México sub-23 tendrá el domingo su segunda participación del Preolímpico, después de un auspicioso debut. México se impuso 4-1 de manera categórica ante República Dominicana con tres goles de Sebastián Córdova y, si bien el funcionamiento fue bueno, Jaime Lozano podría meter alguna variante.

José Juan Macías fue el gran ausente del primer juego, ya que el delantero de Chivas de Guadalajara arrastraba molestias físicas desde el Clásico Nacional. Lozano optó por poner a Uriel Antuna en el frente de ataque, a quien constantemente se le pedía que ingrese al área. Claro está, su posición no es la de centrodelantero.

En la conferencia de prensa de este sábado, Lozano respondió sobre cómo se encuentra Macías y dejó claro que es muy probable que integre el once inicial ante Costa Rica. “Al parecer sí, ayer trabajamos con Macías, al parecer está al 100 por ciento, yo doy la alineación el mismo día del partido, me gusta tener la mayor cantidad de información, a ellos se les dirá en la charla previa. Me gusta tenerlos concentrados y todos pensando en que pueden estar ahí", contó.

"El grupo está muy fuerte, muy ilusionado, muy motivado, son jóvenes que son importantes en sus clubes, han tenido humildad para entender una idea de juego, algunos han estado más tiempo con nosotros, porque han estado con la Selección mayor, es un lujo tenerlos, han estado en total disposición y eso se agradece", se ilusionó el entrenador.

La alineación de México ante Costa Rica

Con Macías disponible, la duda que comienza nacer en la cabeza de Lozano es si juega Alexis Vega o Uriel Antuna. De esta manera, los 11 de México serían: Luis Malagón; Alan Mozo, Johan Vásquez, Jesús Angulo, Erick Aguirre; Carlos Rodríguez, José Esquivel, Sebastián Córdova; Roberto Alvarado, José Juan Macías y Alexis Vega o Uriel Antuna.

