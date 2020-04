Terrible trolleo de Bruno Marioni contra Guillermo Ochoa y Oswaldo Sánchez: "Eran mis hijos"

Pese a su discreta tarea como entrenador, Bruno Marioni es muy querido en Pumas por lo hecho como futbolista: allí, salió campeón del Torneo Clausura 2004 siendo campeón de goleo.

El ex-delantero brindó una charla con aficionados en el vivo de Instagram, en donde le hicieron una innumerable cantidad de preguntas.

Una de ellas fue acerca de los porteros que hubo en su momento en la Liga MX. Allí, Bruno fue tajante: "(Guillermo) Ochoa y Oswaldo Sánchez fueron mis hijos los dos varias veces. A ellos no me costó anotarles".

Por otra parte, elogió a José de Jesús Corona: "El portero que más me costó? Tendría que decir que Corona, creo que fue el más complicado, no sé si le marqué cuando estaba en Tecos".

Además, Barullo aseguró que le hubiese encantado defender la playera de la Selección mexicana: "Siempre he dicho que amo a mi país, estoy identificado con Argentina, pero no quiere decir que no hubiera defendido la camiseta de la Selección mexicana. Tengo hijas mexicanas, trabajo en México y la hubiera defendido como si fuera la de Argentina".

