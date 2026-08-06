New York City FC vs. Santos Laguna por la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver por TV y ONLINE

Conocé las opciones para seguir en vivo, por televisión y a través de internet, el encuentro entre New York City FC y Santos Laguna, por la Leagues Cup 2026.

New York City FC y Santos Laguna se enfrentarán este jueves 6 de agost, por la fase de liga de la Leagues Cup 2026. El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, y no en el Yankee Stadium, la sede habitual del conjunto neoyorquino.

El equipo dirigido por Pascal Jansen llega al estreno con una enfermería cargada: Alonso Martínez, operado del ligamento cruzado anterior, y Maxi Moralez encabezan una lista de diez futbolistas fuera de disponibilidad. Del lado mexicano, Santos Laguna viene de caer 3-0 ante Club América el pasado domingo.

New York City FC vs. Santos Laguna, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

La Leagues Cup 2026 se transmite de manera íntegra por Apple TV en más de cien países, con relato en español. Es la primera edición en la que no hace falta contratar el MLS Season Pass por separado: Apple discontinuó ese complemento después de la temporada 2025 y los partidos quedaron incluidos en la suscripción estándar de la plataforma.

En Estados Unidos, además, una selección de partidos se emite en inglés por FOX y FS1, y en español por Univision, TUDN y UniMás. En México, Imagen Televisión y las señales de TelevisaUnivision reparten un grupo de encuentros de la fase de liga.

A qué hora juegan New York City FC vs. Santos Laguna, país por país

El partido comienza a las 19:30 del Este de Estados Unidos. Estos son los horarios de inicio según el país:

Argentina: 20:30 horas

20:30 horas Bolivia: 19:30 horas

19:30 horas Brasil: 20:30 horas

20:30 horas Chile: 19:30 horas

19:30 horas Colombia: 18:30 horas

18:30 horas Ecuador: 18:30 horas

18:30 horas Estados Unidos (Central): 18:30 horas

18:30 horas Estados Unidos (Este): 19:30 horas

19:30 horas Estados Unidos (Montaña): 17:30 horas

17:30 horas Estados Unidos (Pacífico): 16:30 horas

16:30 horas México: 17:30 horas

17:30 horas Paraguay: 20:30 horas

20:30 horas Perú: 18:30 horas

18:30 horas Uruguay: 20:30 horas

20:30 horas Venezuela: 19:30 horas

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Cómo se juega la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 reúne a 36 equipos: 18 de la MLS y 18 de la Liga MX. Cada club disputa tres encuentros en la fase de liga, que se juega entre el 4 y el 13 de agosto, y los ocho mejores avanzan a la ronda de eliminación directa.