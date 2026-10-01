Ojeadores de Europa vieron a jugador de Atlético Nacional vs. Junior

Uno de los jugadores de Atlético Nacional fue observado por ojeadores de Europa en el partido contra Junior de Barranquilla.

El partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla tuvo una presencia especial en las tribunas del Atanasio Girardot. Ojeadores de clubes europeos asistieron al estadio para seguir de cerca a uno de los jóvenes talentos del conjunto verdolaga.

El jugador observado fue Neider Parra, quien despertó el interés de scouts procedentes de Inglaterra y de Italia, específicamente de mercados como la Premier League y la Serie A. Su evolución con Nacional empieza a llamar la atención fuera de Colombia.

Parra es un mediocampista de 20 años que pertenece a Atlético Nacional y viene desarrollándose dentro de la estructura del club. El futbolista forma parte del proyecto de renovación del conjunto antioqueño y busca consolidarse en el primer equipo.

Según Transfermarkt, el valor de mercado de Neider Parra se encuentra actualmente alrededor de los 800.000 euros. La presencia de ojeadores europeos podría ser una señal del seguimiento que existe sobre el jugador y su proyección internacional.

El mediocampista ha tenido una trayectoria ligada al fútbol colombiano. Se formó en las categorías inferiores de Atlético Nacional, pasó por Real Cartagena y posteriormente regresó al conjunto verdolaga, donde continúa buscando ganarse un lugar y demostrar sus condiciones.

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Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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