Este miércoles 30 de septiembre de 2026 se reveló que la Selección Colombia tiene a otro jugador en el Real Madrid. El club merengue firmó la extensión del vínculo de un joven jugador que ya ha jugado con los colores de Colombia para las divisiones inferiores.

De acuerdo a la revelación de Mariano Olsen, el jugador Gorka Abascal de apenas 16 años firmó una extensión de contrato con el Real Madrid. El futbolista tiene un nuevo contrato ahora hasta 2030 y se espera que siga haciendo su crecimiento en este equipo.

Abascal ya ha representado a la Selección Colombia y también a la Selección de España. Sin embargo, parece más inclinado a jugar por el equipo ‘Cafetero’ al cual viene defendiendo en el Sub-17. A sus 16 años podría seguir escalando en las inferiores del Real.

El contrato de Abascal se une también a la noticia que hace pocos días supuso el fichaje de Unai Ordóñez, que también firmó un contrato con Real Madrid. Ordóñez todavía no ha jugado para la Selección Colombia, pero por la nacionalidad de su padre puede hacerlo.

Gorka se viene desarrollando como un pivote o mediocentro en el Real Madrid y es en este lugar donde se ha ganado sus primeros elogios en el mundo del fútbol. El jugador ha jugado con la Selección de Colombia 2 partidos en este mes de septiembre.

Publicidad

¿Puede España quitarle un convocado a Colombia?

Al final la decisión dependerá de los jóvenes jugadores, puesto que, representar a un país en categorías inferiores no hace que queden “bloqueados” para las mayores. Los futbolistas aún podrían jugar para cualquier otra selección. Ya pasó con Cristhian Mosquera, defensor de Arsenal, que lo buscó Colombia, pero eligió España.

Encuesta¿Por cuál selección elegirías jugar? ¿Por cuál selección elegirías jugar? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: