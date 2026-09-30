Portugal, en alerta por Cristiano Ronaldo: tensión con el entrenador y dudas sobre su futuro

La suplencia de Cristiano Ronaldo en el último encuentro de Portugal sigue desatando auténticos terremotos en el combinado de Jorge Jesús. Reportan en A Bola y medios lusos que incluso el propio presidente de la Federación de Fútbol del país ha tenido que viajar a Malmö (sede de la convocatoria) de urgencia para evitar más asperezas. El siguiente partido de la Seleção se antoja caliente en todos los sentidos.

El presidente de la Federación, Pedro Proença, ya viajó al norte del continente para el encuentro entre Dinamarca y Portugal. Lo hizo con el objetivo de intentar evitar mayores tensiones entre el nuevo cuerpo técnico de su selección y un Cristiano Ronaldo que, después de su suplencia frente a Noruega, ha sido noticia en todos los sentidos. Se teme por una fractura en el combinado, similar a la que ya se dio en el Mundial de Qatar 2022 e igualmente en alguno de los últimos compases del equipo de Roberto Martínez en la pasada edición de la Copa del Mundo.

Dinamarca y Portugal se medirán este jueves por la tercera jornada de la Nations League. A pesar del positivo comienzo del equipo de Jorge Jesús, la suplencia de Cristiano Ronaldo levantó todo tipo de especulaciones alrededor de cómo serán los últimos meses del delantero con un conjunto con el que podría terminar su camino el próximo mes de junio en la fase final del torneo. Preocupa de sobremanera que, a pesar de sus declaraciones asegurando que ayudaría desde el lugar que se le diese, sus gestos frente a Noruega no mostraron dicha postura.

“Estoy aquí para ayudar, juegue o no. Soy uno más. Siempre ha sido así y seguirá siéndolo. (…) Lo repito: haré lo que el seleccionador me pida: jugar, entrar o incluso no jugar. El honor de representar a Portugal es mayor que cualquier otra cosa”, palabras de CR7 que en la previa del choque con Noruega generaron todo tipo de reacciones. También han generado reacciones tras su comportamiento luego de no ingresar ante los vikingos.

Jorge Jesus, en la mira por la última polémica alrededor de CR7: GETTY

El viaje del presidente de la Federación de Fútbol de Portugal a Dinamarca no es gratuito. El conjunto luso viene de firmar una Copa del Mundo decepcionante en todos los sentidos. Se entiende que se está empezando una nueva era que necesita solidificar las bases de lo que también será la primera selección sin Cristiano Ronaldo en más de 20 años cuando empiece la próxima temporada, si es que todos los pronósticos se cumplen. El temor a una fractura general en la selección, incluso después de dos victorias en dos partidos de Nations League, está vigente.

Publicidad

CR7, trabajo diferenciado

Las informaciones de A Bola indican que a lo largo de las últimas jornadas ha venido realizando ejercicios en el gimnasio y no la mayoría de los trabajos junto al resto de sus compañeros. Portugal espera que pueda sumar minutos ante Dinamarca en un choque donde pueden casi sentenciar su presencia en la Final Eight de la Nations League.

Se espera que en la jornada de este miércoles pueda formar parte de la mayoría de los trabajos con el grupo nuevamente y tras una reunión con el presidente de la Federación que de momento da algo de paz. CR7 y Jorge Jesús buscan limar asperezas tras un choque ante Noruega donde lo de menos fue la victoria de la actual campeona de la Nations League.

Datos claves

Pedro Proença viajó para mediar entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús en Portugal .

viajó para mediar entre y en . Cristiano Ronaldo realizó trabajo diferenciado en el gimnasio según reportó el diario A Bola .

realizó trabajo diferenciado en el gimnasio según reportó el diario . La Selección de Portugal enfrentará a Dinamarca en la Nations League.