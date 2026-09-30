Joan Laporta llenó de elogios a Lautaro Martínez: “Me encantaría tenerle en mi equipo”

El presidente del Barcelona reconoció que quiso a Lautaro tas el final de la zaga Julián Alvarez. Todo se cayó por la postura del Inter de Milán.

El nombre de Lautaro Martínez surgió como algo más que un simple rumor en medio de toda la saga Julián Alvarez y el Barcelona. Si bien el delantero del Atlético de Madrid era la máxima prioridad del proyecto, poco a poco su fichaje se convirtió cada vez más en otro dolor de cabeza para la entidad de Cataluña. El propio presidente del club, Joan Laporta, reconoce que el capitán del Inter de Milán le interesaba en todos los sentidos. Las buenas relaciones con el club italiano evitaron mayores avances.

“¿Me preguntan por qué? Sencillo, porque Lautaro es un jugador excelente. Un día llamé a Beppe Marotta: él y yo, sin intermediarios. Le dije que estaría encantado de tener a Lautaro en mi equipo y que admiraba mucho al chico. Pero ni siquiera me dejó terminar de hablar”, revelaba Laporta a lo largo de las últimas horas sobre la posibilidad que tuvo el Barcelona de intentar incorporar al delantero de la Selección Argentina.

La postura del equipo transalpino fue tajante. El Barcelona se dio cuenta rápidamente de que incorporar al delantero de 29 años sería una operación igual de difícil a la de Julián Álvarez: “Me dijo claramente que el jugador no estaba en venta y que él no sería quien decidiría si se marchaba o no. Así que puse fin a todas las conversaciones; no había manera de seguir adelante. Marotta y yo tenemos una relación de confianza mutua; no fuimos más allá por respeto a él y al Inter”.

A todo esto, tanto el delantero de los gigantes de Italia como el del Atlético de Madrid siguen en sus respectivos clubes tras un verano siendo relacionados con el Barcelona. Se espera que a mediano plazo pueda volver a darse un contexto donde el equipo blaugrana intente el fichaje de Julián Alvarez, mas no el de un delantero Martínez que en este momento es absolutamente intocable para el equipo del Giuseppe Meazza.

Barcelona reconoció su interés en Lautaro Mártinez: GETTY

Lautaro vive en este momento su temporada número 9 de la mano del Inter de Milán. Un equipo con el que ya ha disputado 379 partidos oficiales, donde también ha marcado 179 goles y ha conseguido 57 asistencias para ganar un total de 9 títulos en el panorama local. Solamente le queda recuperar la gloria internacional de un conjunto que no nos olvidemos que ya llegó a la final de la UEFA Champions League en el año 2023 frente al Manchester City.

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Barcelona aplaza un futuro con Fábregas

Las informaciones de las últimas horas en Italia fueron contundentes. En estas se reconoció que Cesc Fàbregas cuenta con una cláusula en su contrato con el Como que le permitiría llegar al Barcelona, Chelsea o Arsenal sin mayores inconvenientes en caso de desearlo. Por lo pronto, Joan Laporta descarta cualquier tipo de operación sobre el excentrocampista y confirma la confianza absoluta en un Hansi Flick que ha revitalizado al club en todos los sentidos.

“Cesc está haciendo un gran trabajo. Me gusta mucho su mentalidad. Conoce muy bien la filosofía del Barcelona y la ha traído al Como. Jugamos de forma similar, el estilo es el mismo. Y será genial enfrentarnos a ellos en la Champions League: el club está creciendo mucho, tienen jugadores de primer nivel. ¿Cesc? No, no, estamos contentos con nuestro entrenador, lo queremos mucho y nos está dando mucha satisfacción”, más reflexiones del presidente culé sobre el futuro inmediato de su equipo.

Datos claves

Joan Laporta admitió intentar el fichaje de Lautaro Martínez para el Barcelona .

admitió intentar el fichaje de para el . Inter de Milán declaró intocable a Lautaro Martínez rechazada la oferta de Laporta .

declaró intocable a rechazada la oferta de . Joan Laporta descartó la llegada de Cesc Fàbregas y respaldó a Hansi Flick.